反制日艦過台海？ 共軍驅逐艦編隊經與那國島水道返航

中國人民解放軍東部戰區聲稱，133艦艇編隊已完成在西太平洋的訓練，經由日本與那國島與西表島之間的與西水道返航。圖為中國海軍052D型飛彈驅逐艦「包頭號」（舷號133）。（歐新社檔案照）

中國軍方聲稱，包含1艘驅逐艦在內的數艘海軍艦艇編隊，在結束遠海能力測試返航途中，22日通過由日本沖繩縣管轄的兩座島嶼之間的水道。

《路透》報導，負責管轄中國東部、東海與台灣海峽的人民解放軍東部戰區表示，該戰區派出的133艦艇編隊已完成在西太平洋的訓練，並經由與那國島與西表島之間的與西水道（Yonaguni-Iriomote Waterway）返航。

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與西水道為連接太平洋和東海的重要通道，與西水道北方水域為釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）所在處。儘管非日本籍船隻獲准通過與西水道中間的狹窄水域，但若船隻誤入日本領海（定義為距其海岸線12海里或22公里內的海域），日本保留採取行動的權利。

該水道的寬度約65公里（35海里）。

共軍編隊19日航經同一水道進入太平洋。在此之前，1艘日本驅逐艦17日通過台灣海峽，北京怒稱此舉為「蓄意挑釁」。

北京聲稱台海並非國際水域，有時會對外國船艦航經台海做出強烈反應。

日艦通過台海引發中國外交部強烈回應，聲稱日本在台海部署軍艦是「炫耀武力」與「蓄意挑釁」，威脅中國主權與安全。

自去年11月日本首相高市早苗表示，假設中國攻擊台灣可能會引發日本的軍事回應以來，日中關係已顯著惡化。

2024年9月，中國海軍航空母艦「遼寧號」通過與西水道，這是中國航艦首次通過日本鄰接區，引發東京當局強烈抗議。

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