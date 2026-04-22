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    墨西哥金字塔遺跡槍擊案1死13傷 槍手受美國科倫拜槍擊事件啟發

    2026/04/22 11:17 編譯謝宜哲／綜合報導
    墨西哥熱門景點特奧蒂瓦坎金字塔遺跡20日驚傳槍響，造成1名加拿大女子死亡和13人受傷。（路透）

    墨西哥熱門景點特奧蒂瓦坎金字塔遺跡20日驚傳槍響，造成1名加拿大女子死亡和13人受傷。（路透）

    墨西哥熱門景點特奧蒂瓦坎金字塔遺跡20日驚傳槍響，造成1名加拿大女子死亡和13人受傷，槍手之後也自殺。據調查人員稱，槍手是27歲的拉米雷斯（Julio Cesar Jasso Ramirez），他的作案靈感來自1999年美國科倫拜高中槍擊案和來自前西班牙時期的祭祀儀式。

    根據《法新社》報導，特奧蒂瓦坎金字塔位於墨西哥州。墨西哥州檢察官馬丁內斯（Jose Luis Cervantes Martinez）表示，拉米雷斯居住在距離特奧蒂瓦坎金字塔約50公里的墨西哥城。

    馬丁內斯指出，拉米雷斯曾多次前往該考古遺址進行考察，提前入住遺址附近的酒店，並以此為據點策劃暴力襲擊。

    馬丁內斯聲稱，初步調查發現這起攻擊事件與27年前發生在美國科羅拉多州科倫拜高中的大規模槍擊案有許多關聯。

    哈里斯（Eric Harris）和克萊伯德（Dylan Klebold）1999年4月20日襲擊美國科倫拜高中，造成12名學生和1名教師死亡，另有20人受傷。

    墨西哥媒體稱，在槍手的個人物品中發現一張人AI生成的圖像，圖像顯示出哈里斯和克萊伯德。墨西哥當局稱，拉米雷斯20日實施襲擊時所穿的襯衫，與科倫拜槍擊案襲擊者所穿的襯衫相似。

    另外目擊者的描述指出，槍手選擇此地可能還有另一個影響因素，即前西班牙時期祭祀儀式。

    槍擊案發生當日在特奧蒂瓦坎參觀的美國遊客古鐵雷斯（Jacqueline Gutierrez）稱「他（槍手）對我們說，這裡是獻祭的地方，不是你們拍照留念的地方……且今天是科倫拜校園槍擊案的週年。」

    古鐵雷斯強調，她當時和父母以及男友遭遇14分鐘的恐怖襲擊且無處可逃。她說「我們因為可能從金字塔上摔下去而動彈不得。如果他想殺了我們所有人，他早就做到了。」

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