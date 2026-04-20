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    波蘭街頭驚現「機器人趕野豬」！逾300萬網友朝聖 滑稽影片曝

    2026/04/20 22:37 即時新聞／綜合報導
    機器人「愛德華・瓦爾霍基」正追捕野豬。（圖取自X平台）

    機器人「愛德華・瓦爾霍基」正追捕野豬。（圖取自X平台）

    波蘭首都華沙街頭驚見「賽博獵豬」奇景！一段近日在網路瘋傳的影片顯示，一款人形機器人，正踩著小碎步在空曠停車場驅趕成群的野豬。這場科技感十足又略帶滑稽的追逐戰，吸引超過380萬人次觀看。

    《紐約郵報》報導，這段被網友瘋傳、充滿魔性趣味的短片中，主角是中國宇樹科技研發、名為「愛德華・瓦爾霍基」（Edward Warchocki）的G1類人形機器人。

    影片中，瓦爾霍基踏著矯健步伐，試圖抓住這群野豬。逗趣的是，當靈活的野豬群四散逃離後，瓦爾霍基竟然還「揮手送別」，令人忍俊不住。

    這款機器人在波蘭其實是名副其實的「大明星」，過去曾因登上舞台引吭高歌、亂入馬拉松賽道陪跑，甚至還到訪波蘭國會而聲名大噪。

    儘管此次「機器人獵豬」經證實是宣傳噱頭，但對華沙市民而言，野豬侵擾絕非玩笑。由於野豬數量失控，市府甚至不得不在住宅區開槍撲殺。

    這場機器人追趕野豬的戲碼，社群平台X上的網友反應熱烈。有網友幽默直呼瓦爾霍基是「我們不配擁有的英雄」，也有人感嘆到，「總算看到機器人技術用在正途上了！」

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