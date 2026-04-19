中國將領「消失」原因曝！李橋銘、沈金龍9人被罷免 未見張又俠

解放軍前陸軍司令員李橋銘（左起）、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥，均在此次被罷免上將名單。（取自微博）

中國全國人大常委會17日公布公報，首次說明多名長期未公開露面的高階將領去向。根據法國國際廣播公司（RFI）中文網報導，包括前陸軍司令員李橋銘在內，共9名將領因「涉嫌嚴重違紀違法」，已遭撤銷全國人大代表資格。

根據中國全國人大常委會公布的第二號公報，此次名單包含5名上將、1名中將及3名少將。除前述將領外，此次公告也披露中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦以及中國工程物理研究院原院長劉倉理，已於今年2月被罷免職務，原因同樣為「涉嫌違紀違法」。

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5上將在內9人遭罷免 人大公報首度集中揭露

此次被罷免的5名上將包括：前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福，以及前資訊支援部隊政委李偉。此外，中央軍委國防動員部政委王東海中將，以及中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、陸軍第73集團軍軍長丁來富、火箭軍第64基地司令員楊光等3名少將，均列入名單。

曾任中央軍委副主席的張又俠，以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，今年1月被指「涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查」，但2人未出現在此次被罷免的人大代表名單中，相關情況仍不明朗。

公報還首度披露部分將領落馬前的最後職務。沈金龍在2021年卸任海軍司令員後，曾轉任中央軍委戰略規劃委員會專職委員；楊光則在卸任火箭軍第64基地司令員後，轉任湖北省軍區副司令員。

報導指出，相關將領多在數月前即已未公開露面，但官方遲至此次公報才說明原因，對於時間落差未作進一步解釋。

目前官方未進一步說明各案具體違紀內容與後續處理進度，相關案件仍待後續公布。

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