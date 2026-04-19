千面人出沒？奧地利嬰兒食品被摻入老鼠藥 捷克、斯洛伐克也驗出

奧地利「喜寶」罐裝嬰兒食品疑似遭人摻入老鼠藥。（擷取自網路）

奧地利嬰兒食品大廠「喜寶」（HiPP）罐裝嬰兒食品驚傳疑似遭人下毒，該公司18日基於安全，從奧地利的1000多家「斯巴超市」（SPAR）召回相關產品；奧地利警方當晚證實，化驗結果顯示，「喜寶」嬰兒食品中有老鼠藥。

奧地利東部勃根蘭邦（Burgenland）警方在聲明中指出，顧客通報後針對190公克罐裝的喜寶「胡蘿蔔馬鈴薯」口味嬰兒食品的1個樣本進行化驗，結果驗出有老鼠藥。

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奧警在聲明中還說，疑似被下毒的嬰兒食品罐子底部貼有1張紅圈貼紙，罐蓋已被打開、損壞或少了安全封條，或是發出異味；德國此前也曾進行相關調查，捷克與斯洛伐克警方對其查扣的類似罐裝嬰兒產品的初步化驗也顯示內含毒物。

儘管奧警未提供更多細節，但從其他國家也發生類似情況來看，嬰兒食品摻雜有毒物質顯然已成跨國事件。

「喜寶」公司18日表示，根據目前掌握的訊息，該公司的嬰兒食品摻毒此等危急情況，涉及來自該公司以外的犯罪行為；無法排除產品被添加危險物質的可能性，其「蔬菜胡蘿蔔馬鈴薯」口味的罐裝嬰兒食品可能被人動手腳。

由於這些罐裝嬰兒食品的內容物恐危及生命，「喜寶」建議顧客勿食用從奧地利斯巴超市購買的罐裝嬰兒食品。警方則建議消費者，只要摸過疑似被下毒的嬰兒食品罐子就要徹底洗手。

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