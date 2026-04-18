為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以黎停火生效　黎巴嫩總統：將推動永久性協議

    2026/04/18 04:30 中央社

    黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天指出，在以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）為期10天的停火生效後，黎巴嫩正邁向以「永久性協議」為核心的「新階段」。

    在美國總統川普宣布停火的隔天，奧恩向黎巴嫩人民發表措辭強烈的演說，表示黎巴嫩不再是「任何人的戰爭場地」。

    黎巴嫩是在3月2日被捲入中東衝突，當時由伊朗支持的真主黨對以色列發動攻擊，以報復前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺。

    奧恩在停火後首次對全國發表談話時指出：「現在，我們全都站在一個新階段的門前…這是一個從致力於停火，轉向推動永久性協議的階段，這些協議將保障我們人民的權利、國土完整，以及國家主權。」

    他說，黎巴嫩政府在將近半個世紀以來，「首次重新掌握了黎巴嫩及決策權」。

    奧恩表示：「今天，我們為自己談判…我們不再是任何人棋局中的棋子，也不再是任何人戰爭的場地，未來也絕不會再是。」

    他並感謝「所有促成停火的人」，包括川普以及沙烏地阿拉伯。

    川普昨天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布停火，之後又表示，預計奧恩與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「未來四到五天內」將訪問白宮。

    奧恩在演說中指出，與以色列直接談判「並非軟弱或讓步的表現…談判不代表、也永遠不會代表放棄任何權利、讓渡任何原則，或損害國家主權」。

    他強調：「我在此確認…任何協議都不會侵犯我們的國家權利，不會削弱我們堅韌人民的尊嚴，也不會讓出國家一寸土地。」

    在這次停火前不久，黎巴嫩與以色列駐美大使在華府會談，這是兩國數十年來首次直接會面。（編譯：徐睿承）1150418

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播