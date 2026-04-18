以荷姆茲為鑑！專家：台海若遭封鎖 將重創全球經濟與科技供應鏈

《彭博》專欄作家瓦斯瓦尼文指出，倘若中國也有樣學樣封鎖台灣海峽，將重創全球經濟和科技供應鏈。（歐新社）

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，加上伊朗封鎖荷姆茲海峽，導致全球能源供應受阻，各國經濟受到衝擊。《彭博》專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）撰文指出，倘若中國也有樣學樣封鎖台灣海峽，對全球產生的影響恐怕難以想像。

瓦斯瓦尼指出，在荷姆茲海峽遭封鎖對全球經濟帶來傷害之際，若類似危機發生在台灣海峽，各國政府和企業應為這種情境提前做好準備，因為台灣生產全球約90%的先進半導體，一旦台海遭封鎖，這些先進半導體的流動將受阻，這對人工智慧（AI）、智慧手機、汽車到軍事系統等許多產業將造成嚴重衝擊。

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中國正在觀察伊朗和美國如何將荷姆茲海峽「武器化」，同時權衡在台灣問題上的選項。儘管中共解放軍不排除全面侵略台灣，但多數戰略專家認為，北京更可能透過封鎖台海或單方面設定進出台灣條件的「檢疫」等方式對台施壓，避免承擔全面開戰帶來的風險。

若北京決定封鎖台海或實施檢疫，造成的衝擊難以評估。美國智庫「榮鼎集團」（Rhodium Group）2022年發布的報告指出，即使不考慮國際社會反應，單是封鎖台海就可能使全球經濟蒙受逾2兆美元（新台幣63.2兆元）損失。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）今年2月發布的報告評估，一旦美中因台灣問題爆發全面衝突，光是第1年，全球經濟預計蒙受10.6兆美元（新台幣334.9兆元）損失，約占全球國內生產總值（GDP）9.6%，遠超COVID-19疫情和2007至2009年全球金融危機造成的財損程度。

瓦斯瓦尼指出，若台海遭封鎖，所有人都會受害，中國也不能倖免。台灣是中國第5大貿易夥伴，也是中國電子業和製造業重要供應基地。任何由北京主導的封鎖，不僅會使台灣與全球市場隔絕，也會讓中國難以取得關鍵零組件，反而對自身經濟構成實際挑戰。

然而，中國領導人習近平的盤算已經超越經濟層面。台灣的存在對中共執政合法性的敘事構成挑戰，也釋出1個令人不安的問題：如果台灣能兼顧經濟成功與政治自由，何以中國辦不到？這也解釋了為何北京不斷擴大對台施壓。

瓦斯瓦尼說，中國頻頻舉行環台軍演，不僅是軍事演練，實際上也是企圖消耗台灣，使民眾相信統一是勢不可擋的心理震懾手段。

台海面臨封鎖或類似干擾的風險，不再只是遙遠的可能性，為此做準備將需要截然不同的思維方式。美國及其盟友因此必須做好準備，因應中共解放軍施壓和承受後續的經濟衝擊。

文章並引述史丹佛大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann） 最新著作《捍衛台灣》 （Defending Taiwan）指出，美國應協調台灣及其他盟友，擬定保障關鍵物資流通的經濟應變計畫。對台灣而言，第一要務是韌性，無論是軍事或民生方面。台灣也需強化防禦，同時確保能源和其他關鍵物資能頂住封鎖壓力，並順利抵台。

英國《經濟學人》3月底公布的模型評估顯示，荷姆茲海峽遭封鎖雖然代價極其高昂，但遠非最糟糕的情況，因為其僅影響全球6%的海上貿易，其他海峽的阻塞將影響更大比例的全球貿易惡夢；該模型評估顯示，地緣政治衝突若造成台海的關閉，將會造成全球貿易13%的衝擊，顯示台海若遭封鎖，對全球貿易的衝擊為荷姆茲海峽遭封鎖的2倍大。

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