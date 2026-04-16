中國公民「身綁詐騙機台」闖關 斯里蘭卡一次逮9人

斯里蘭卡海關官員在9名中國公民身上查獲383支二手手機、101台平板電腦、6台Wi-Fi路由器和GPS追蹤器等網路詐騙器材。示意圖。（資料照）

斯里蘭卡海關當局表示，9名中國籍人士今天在該國主要國際機場被捕，他們涉嫌試圖走私通訊設備入境，這些設備疑用於網路詐騙。

法新社報導，斯里蘭卡警方兩週前才拘留152名外籍人士，其中多為中國人，這些人據控涉嫌在該國西北部一間飯店內經營網路詐騙據點。

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斯里蘭卡海關發言人指出，在這起最新案件中，官員自9名中國公民身上查獲383支二手手機、101台平板電腦、6台Wi-Fi路由器和全球衛星定位系統（GPS）追蹤器。

發言人說「嫌犯將這些設備綁在身上」，這批非法物品價值2400萬盧比（約新台幣240萬元），全數遭沒收。

斯里蘭卡官員還提到，今天另有6名中國籍乘客被捕，他們涉嫌試圖將7萬5900根香菸藏在行李中走私入境。

這批香菸價值1130萬盧比，隨後遭到沒收。

根據聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC），組織犯罪集團利用東南亞各地的賭場、飯店和戒備森嚴的園區作為據點，進行複雜的網路詐騙活動，例如透過加密貨幣投資騙局、虛假戀愛關係騙取錢財。

在東南亞多國今年展開打詐行動前，該區域是價值數以十億計美元網路詐騙產業的中心，數以十萬計詐騙者以各種手法行騙全球網路用戶，其中部分為人口販運受害者，另一些則為自願加入。

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