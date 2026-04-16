梵中協議淪打壓幫凶 人權觀察組織：中國地下天主教會遭「合法摧毀」

「人權觀察」呼籲教宗良十四世檢討2018年簽訂的「梵中臨時協議」，施壓北京停止迫害神職人員與信徒。（法新社檔案照）

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）15日發布調查報告指出，中國當局正加強施壓天主教地下教會信徒加入官方教會，進一步收緊對境內1200萬名天主教徒的意識形態控制、監控與旅行限制，宗教自由空間急速萎縮，呼籲教宗良十四世（Pope Leo XIV）檢討2018年簽訂的「梵中臨時協議」，施壓北京停止迫害神職人員與信徒。

報告嚴厲批評，這份原意為解決主教任命爭議的協議，非但沒有保障中國天主教徒的宗教自由，反而淪為中共當局迫害信徒的「頂層架構」，形同將拒絕屈服的地下教會推向被「合法摧毀」的深淵，強烈呼籲教宗必須正視此一嚴重的人權倒退，並儘速檢討、中止這份對中國天主教徒造成深遠傷害的協議。

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自2018年簽訂以來，梵中主教任命臨時協議已歷經3次延長，效力將持續至2028年。然而，這份從未公開全文的黑箱協議，不僅賦予中國政府提名主教的權力，更成為當局脅迫地下教會信徒，加入由國家控制的「中國天主教愛國會」的最佳藉口。

報告引述逃亡海外的地下教會成員指出，這份協議是中共手中「最精巧的武器」。在實務上，中國官員經常在逮捕地下教會的神父與主教時，堂而皇之地聲稱：「是梵蒂岡命令你們加入愛國會」，導致堅守信仰的神職人員陷入絕境，若不背棄初衷加入官方教會，就面臨失去生計，甚至鋃鐺入獄的下場；協議使教徒們「別無選擇」。

根據協議，教宗本應擁有主教任命的否決權，但事實上，前後兩任教宗從未行使過這項權利，甚至默許中國政府違反協議片面任命主教。教宗良十四世自即位以來，對北京當局提名的五名主教也是照單全收。這種無底線的妥協，在中國天主教徒心中留下巨大創傷。一位曾訪談數十名中國教徒的專家表示，這些長期遭受中共迫害的群體，如今卻感到「連梵蒂岡也在逼迫他們」。

一名旅居海外的神父無奈表示：「許多地下主教年事已高……長期下來，中國的地下天主教會將逐漸凋零。」包括蘇志民、邢文之等地下主教，至今仍遭強迫失蹤，崔泰、馬達欽等人則被軟禁，而教廷對此卻始終保持沉默。

在梵蒂岡的默許與協議的掩護下，北京當局毫無顧忌地推進其宗教「中國化」運動。報告指出，官方教會如今面臨極端嚴密的思想控制與實體監控，包括思想審查常態化，神職人員被強制參加密集政治培訓，講道內容須經當局事前審核。

「天主教愛國會」的5年工作規劃中，通篇未提教廷與梵中協議，卻出現高達73次「中國化」，明目張膽地將中共意識形態，強加於天主教義之上。

此外，北京當局嚴格查禁未成年人進入教堂，甚至發布內部機密文件，嚴禁家長在家中向子女進行宗教教育。同時，官方祭出新規，沒收神職人員的護照，並嚴禁宗教團體與外國教會保持聯繫，徹底切斷中國天主教與普世教會的連結。

報告直指，梵蒂岡必須立刻停止為中共的打壓行徑背書，莫讓梵中協議繼續成為扼殺中國天主教信仰的劊子手。人權觀察中國部研究員亞力坤・烏魯堯勒（Yaqiu Wang）強烈呼籲，教廷和各國政府應施壓中國政府，要求其尊重中國天主教徒的宗教自由。

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