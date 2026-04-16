疫情期間任武漢市長 周先旺收賄「數額特別巨大」雙開後被提公訴

疫情爆發時擔任湖北省武漢市長的周先旺涉貪被雙開，如今又被提起公訴。（擷取自X平台）

2019年底COVID-19疫情在武漢爆發時擔任湖北省武漢市長的周先旺，繼今年1月間被宣布「雙開」（開除中共黨籍和中國公職）後，今天被河南省商丘市人民檢察院提起公訴。檢方指控，周先旺「非法收受他人財物，數額特別巨大」，應追究刑責。

中國最高人民檢察院今天通報，周先旺涉嫌受賄案先前由中國國家監察委調查終結後，由該院指定商丘市人民檢察院審查。經過調查，商丘市人民檢察院將周先旺提起公訴，將移交商丘市中級人民法院審理。

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檢方指控，周先旺利用擔任中共湖北省恩施土家族苗族自治州委副書記、自治州州長、湖北省商務廳長、湖北省黃石市委書記、湖北省副省長、湖北省武漢市委副書記、副市長、市長、湖北省政協副主席等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件「為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大」，依法應以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，周先旺1962年11月生，土家族，湖北建始人，長期在湖北省任職，歷任上述職位。2025年7月間被中共中紀委、中國國家監委通報調查。今年1月更被宣布「雙開」，理由包括「公器私用，擅權妄為，大搞權錢交易」、「造成巨額國有資產損失風險」、「對其子失管失教」等。

2019年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在武漢爆發時，武漢市及湖北省官員被指因應不力，導致疫情迅速蔓延。其中，時任湖北省委書記蔣超良、湖北省長王曉東、武漢市委書記馬國強、武漢市長周先旺等4人更成為眾矢之的。此後，這4人分別轉任全國人大、政協及湖北省人大、政協職務。

上述4人中，蔣超良首先於2025年2月被指涉嫌嚴重違紀違法，遭中紀委、國家監委調查；同年10月進一步被「雙開」，所涉犯罪問題也被移送檢察機關；周先旺則是被查且被「雙開」的第2人。

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