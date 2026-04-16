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    美國反封鎖重創伊朗原油出口！智庫：德黑蘭將被迫與華府和談

    2026/04/16 18:08 編譯盧永山／綜合報導
    美國總統川普日前宣布對荷姆茲海峽實施反封鎖措施，已擾亂了伊朗的原油出口，美國智庫的研究報告預估，伊朗在2週內將被迫減產，成為伊朗不得不與美國展開和談的原因。（路透資料照）

    美國總統川普日前宣布對荷姆茲海峽實施反封鎖措施，已擾亂了伊朗的原油出口，美國智庫的研究報告預估，伊朗在2週內將被迫減產，成為伊朗不得不與美國展開和談的原因。（路透資料照）

    美國總統川普日前宣布對荷姆茲海峽實施反封鎖措施，已擾亂了伊朗的原油出口，美國智庫研究報告預估，伊朗在2週內將被迫減產，成為伊朗不得不與美國進行和談的原因。

    《福斯新聞》引述智庫「保衛民主基金會」（FDD）的1項研究報告指出，美國的反封鎖行動可能使伊朗每天損失4.35億美元（新台幣137.3億元）；其中，原油出口受阻造成的損失就達2.76億美元（新台幣87.1億元），這可能會對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）造成重大影響，眾所周知，IRGC收取伊朗半數以上的收入。

    FDD首席研究員馬雷基（Miad Maleki）強調，美國的反封鎖措施將迫使伊朗在2週內停止油田作業。伊朗擁有可儲存約2週產量的儲油設施，但如果出口持續受阻，減產將不可避免，這將導致財政損失和失業率上升。

    衛星分析公司KAIROS指出，伊朗未交付原油的儲存槽目前填充量略高於51%，以每日約180萬桶的出口量計算，剩餘的儲存能力大約可以容納16天的產量，之後減產將不可避免。

    美國中央司令部於美東時間13日上午10時對荷姆茲海峽展開海上封鎖。《華爾街日報》報導，美軍已向該地區部署了超過15艘軍艦，重點是攔截駛往伊朗的船隻。

    伊朗意識到局勢的嚴重性，提議有限地重新開放荷姆茲海峽，加速談判進程。《路透》報導，伊朗表示，如果達成防止未來衝突的協議，伊朗將不會攻擊途經荷姆茲海峽內靠近阿曼領海的船隻。

    雖然美國尚未確認接受伊朗的提議，但白宮發言人李威特表示，「我們對達成協議的前景持正面態度」，並強調「接受川普總統的要求顯然符合伊朗的最佳利益」。

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