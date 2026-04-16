泰國潑水節淪「失控屠殺」？ 前3天共191人死亡、911人受傷

泰國潑水節以「全球最大打水仗」聞名於世，但當地的實際情況卻是交通事故、酒後駕車和魯莽行為造成的慘烈循環。（路透社資料照）

泰國潑水節以「全球最大打水仗」聞名於世，但當地的實際情況卻是交通事故、酒後駕車和魯莽行為造成的慘烈循環。截至目前第3天，已經有超過191人死亡、951起事故和911人受傷，替燦爛慶典描繪出一幅截然不同的畫面。

《紐約郵報》報導，即便今年潑水節泰國政府推行了道路安全運動、加強執行更嚴格的酒駕法律並增加警察檢查哨，大屠殺般的傷亡仍在持續發生中。

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作為泰國新年，這個假期引發了從曼谷等大城市出發的大規模返鄉潮，數百萬人前往家鄉省分與家人共慶。單是在慶祝活動的第1天，就有51人死於道路事故。超速是導致死亡的主因（佔比近42%），其次是酒駕（27.4%）。

根據道路事故受害者保護公司的數據，泰國全年平均每天發生38起道路死亡事件，這顯示潑水節期間，死亡人數大幅增加。被稱為「危險7日」的期間，死亡人數也受到超速以及不戴安全帽等危險行為的驅動。防災減災廳報告稱，事故發生率最高的時間段落在下午3點至6點之間。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，泰國在成員國中已名列全球道路交通事故死亡人數第9高的國家。

諷刺的是，潑水節設立的初衷是象徵新生與新的開始。人們與家人朋友一起在全國各地的街頭進行嬉戲打水仗，以此來「淨化」心靈。該節慶預計將吸引約50萬名國際遊客，並帶來304億泰銖（約新台幣318億）的收入。

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