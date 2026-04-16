四通橋翻版？西安街頭白牆被人噴漆抗議「習近平掙黑心錢」

近日傳出，位於中國陝西省西安市的街頭，有好幾面牆壁被人用噴漆寫下「習近平掙黑心錢」等斗大標語。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

近年中國民間「反習近平」聲浪逐漸升高，民眾冒著生命危險在天橋、廁所、電線杆等場所掛出顯眼的反習標語。中國陝西省西安市的街頭近日有好幾面牆壁被人用噴漆寫下「習近平掙黑心錢」等斗大標語，路過民眾忍不住側目觀看，畫面在網上曝光，迅速引發熱烈討論。

旅義華僑作家李穎「李老師不是你老師」，14日在X平台發布一段影片，為住在陝西省西安市的匿名中國網友拍攝。畫面顯示，在一排靠近人來人往大街的白色牆面，被人用藍色噴寫下「習近平掙黑心錢」、「把南京農民工手剁了」、「在全國養了妓女賣淫賺錢」等標語，路過民眾一邊快速走過，一邊眼神偷偷往牆上瞄。

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據悉，拍攝這段影片的中國網友並未具體提到這些牆壁位於哪個街道，也沒有透露影片的詳細攝影時間，但畫面在網上曝光後，仍引發眾人轟動與瘋傳。部分翻牆和旅外中國網友看完後直呼「大快人心」，認為幕後寫下這些反習標與的抗議者勇氣可嘉，還提到此事很像2022年在北京發生的「四通橋事件」翻版。

其他外國網友則指出，按照中國先前曾發生的類似事件來看，中國政府恐怕又要以「防止公物被破壞」為由，新增「看牆員」之類巡邏人員暗中維穩，或是直接出動大批軍警駐守。據悉，自「四通橋事件」發生後，中國越來越多民眾不顧危險，也要在公共場所掛出反共反習的布條或布條，引發中國政府忌憚與打壓。

還有網友吐槽，「每個省都有上海小紅樓啊」、「真實的心聲總是這麼潦草和簡短」、「到底是革命老區，民眾覺醒遲了點」、「這位勇士使用了一次性的民主機會」、「習近平又要搞嚴打了，估計要判10年」、「停下來看的大姊估計這次要被習近平誅九族了」、「支那經濟崩潰加速中，我倒要看看支那到底能養多少狗腿子」。

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