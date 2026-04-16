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    首頁 > 國際

    私人小型噴射機「降落出事」日本成田機場緊急封閉跑道

    2026/04/16 14:25 即時新聞／綜合報導
    一架小型私人噴射機今（16）日下午降落日本成田機場時，不明原因衝離跑道，導致跑道緊急關閉，多輛消防車到場確認傷亡情況。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    一架小型私人噴射機今（16）日下午降落日本成田機場時，不明原因衝離跑道，導致跑道緊急關閉，多輛消防車到場確認傷亡情況。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    日本東京成田機場今（16）日下午傳出一起飛安事故，一架小型私人噴射機降落時，不明原因衝離長達4000公尺的A跑道，機場營運公司隨即封閉該跑道，目前正在調查是否有人員受傷，預計將影響後續航班起降。

    綜合日媒報導，根據日本國土交通省成田機場事務所指出，一架從靜岡起飛的本田噴射機（HondaJet）原定在當地時間下午1點左右，降落成田機場A跑道，卻在降落期間發生偏離跑道情況。

    成田機場消防單位表示，他們接獲機場營運公司通後，立即派出多輛消防車趕赴現場處理，目前還在進一步確認傷亡情形。報導指出，相關單位正在密切監控後續發展，以及釐清這起事故發生原因，預計對機場航班造成影響。

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