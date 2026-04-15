京都男童失蹤案反轉！11歲童陳屍山區 繼父坦承棄屍

安達結希的37歲繼父今（15日）坦承棄屍。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

日本京都南丹市震驚社會的男童失蹤案出現重大反轉！11歲男童安達結希被繼父通報失蹤近3週後，13日被發現陳屍山區。警方多日調查後，安達結希的37歲繼父今（15日）坦承棄屍，不過詳細犯案動機與事發經過仍有待進一步調查釐清。

根據《朝日新聞》報導，安達結希最後一次被確認行蹤是在3月23日。當時37歲的繼父向警方表示，當天早上開車將他送往距離家中約9公里的小學，並讓他在校門附近下車。不過，安達當天並沒有進入學校裡面，校區周圍的監視器也沒有拍到他的身影。

4月13日下午4時45分許，警方在學校西南方約2公里處的樹林中找到他的遺體，安達結希被發現時，呈現面部朝上仰躺姿勢，沒有被掩埋或以樹葉遮蓋的跡象，身上所穿衣物和失蹤當天相同，但未穿鞋，和警方4月12日在學校西南方6公里處山區找到黑色運動鞋的情況相符。

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經司法解剖後，推估安達結希死亡時間在3月下旬左右，身上沒有明顯刀傷或其他傷痕。

案情膠著之際，警方15日針對男童繼父展開偵訊，繼父突然坦承將安達結希棄屍。京都警方目前已依遺棄屍體罪嫌向法院申請逮捕令，不過詳細犯案動機與事發經過仍有待進一步調查釐清。

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