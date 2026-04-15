已有50枚核彈？IAEA證實北韓核設施急速擴張 產能規模遠超以往

國際原子能總署署長葛羅西週三到訪南韓，並在記者會上警示，北韓在核武器生產能力上取得了「突破性」進展。（路透社）

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）週三到訪南韓，並在記者會上警示，北韓在核武器生產能力上取得了「突破性」進展。根據最新監控數據顯示，北韓正加速運作核心核設施，並疑似擴建了新的濃縮鈾工廠，這意味著平壤當局除了現有的鈽原料外，已具備更具效率的核武素材產量。

綜合《路透》等外媒報導，葛羅西在記者會上證實，位於寧邊的5百萬瓦（5MW）核反應爐、再處理設施及輕水反應爐等單位的活動量正急劇增加。葛羅西指出，根據相關跡象估計，北韓目前可能已擁有約50枚核彈頭。

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葛羅西指出，原子能總署觀察到北韓正在興建類似寧邊濃縮鈾廠的新設施，其外觀特徵顯示濃縮工廠產能已有顯著擴張。根據總署監測，平壤近郊的降仙核基地也出現了與濃縮工廠雷同的新建物。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）週一發布的衛星影像分析也呼應了此說法，顯示該設施已具備量產武器級原料的能力。

專家進一步分析，濃縮鈾技術能為製造武器級原料提供更有效的替代途徑，結合現有的鈽回收技術，將大幅提升北韓未來核彈頭的產量與技術多樣性。

針對外界疑慮北韓是否與俄羅斯進行核技術合作，葛羅西表示，目前尚無證據顯示北韓核武計畫中使用了俄國技術。他提到，儘管兩國去年簽署了合作協議，但目前看來似乎僅限於民用核能項目，儘管如此，現在下最後結論仍言之過早。

葛羅西強調，發展核武絕不會為任何國家帶來更高的安全性，反而可能引發區域性的核擴散連鎖反應。國際原子能總署將持續透過衛星等技術手段，嚴密監控北韓核計畫的最新動向，以應對平壤日益增長的核威脅。

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