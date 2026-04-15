斯洛維尼亞也醞釀「退群」 國會議長將推退出北約公投

北約旗。（路透檔案照）

斯洛維尼亞國會下議院新任議長斯特瓦諾維奇（Zoran Stevanović）表示，計畫就退出北大西洋公約組織（NATO）舉行公投，並表示斯國應尋求更獨立的外交政策。

烏克蘭媒體《基輔郵報》14日報導，根據新聞網站BalkanWeb和斯國公共媒體「斯洛維尼亞廣播電視台」（RTVSLO）報導，斯特瓦諾維奇在近日的談話中證實這項計畫。他說：「我必須說，我們承諾過民眾，針對退出北約的議題舉行公投，我們將舉辦這樣的公投」。

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10日當選國會下議院「國民議會」議長的斯特瓦諾維奇認為，斯國應尋求更獨立、更具主權的外交政策，「盧布里雅納（Ljubljana，斯國首都）必須重新成為斯國決策中心，而不是布魯塞爾」，意指歐盟機構。他也表示，斯國應避免捲入外國軍事與外交衝突，因為這不符合斯國利益。

這段談話時值美國總統川普因為伊朗戰爭和荷姆茲海峽護航問題，近日才再度批評北約，揚言退出。斯特瓦諾維奇率領的「真理黨」（Resni.ca），為右翼民粹主義政黨，對歐盟持質疑立場。

斯特瓦諾維奇坦言，退出歐盟恐怕難以獲得民意支持，因為該國身為歐盟成員獲益甚多，不過，真理黨將推動兌現競選承諾，包括該黨提倡的退出世界衛生組織（WHO）。他說，出任議長後首次出訪規劃前往北馬其頓和丹麥，也有意於近期訪問莫斯科，「儘管西方和東方之間已經築起高牆，我願意搭起橋樑，與所有國家合作」。

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