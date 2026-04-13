美封鎖一旦實施 伊朗放話：將重啟對波灣所有國家攻擊

荷姆茲海峽局勢詭譎，引發全球關注。（路透示意圖）

彭博報導，伊朗表示，如果其航運樞紐受到威脅，將對波斯灣及週邊港口發動攻擊。在美國宣佈對進出伊朗港口的海上交通實施封鎖後，伊朗此反制舉措加劇荷姆茲海峽的對峙局面。

《伊朗國家廣播電視台》（IRIB）報導，伊朗武裝部隊13日聲明說，波灣地區的港口「要麼人人安全，要麼無人安全」。聲明補充，美國威脅封鎖荷姆茲是「海盜行為」，並強調，即使是在戰爭之後，伊朗仍計畫永久控制該關鍵航道。

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相關言論加劇荷姆茲海峽的「邊緣博弈」（game of brinkmanship）態勢，亦即將危機推向災難邊緣，以逼迫對手屈服或讓步的極端策略。全球5分之1的原油與液化天然氣（LNG）取道該海峽運輸全球。

《彭博》報導說，伊朗武裝部隊的最新言論暗示，美國一旦封鎖所有進出伊朗港口的船隻，伊朗將準備重啟對波灣國家的攻擊。此舉將導致美中之間進一步的緊張，因為中國幾乎採購了伊朗所有原油。

自2月28日伊朗戰爭爆發以來，荷姆茲海峽實際上已被封鎖，導致油氣價格飆升，該衝突目前仍看不到任何化解跡象。美國與伊朗本月7日宣布停火兩週，但11日和談破局。

美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，以回應談判破局，並威脅如果伊朗反制，美國將恢復軍事攻擊。他說，「任何向我們或和平船隻開火的伊朗人，都將被炸得粉身碎骨！」

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