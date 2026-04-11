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    首頁 > 國際

    以色列空襲黎南造成13名安全部隊死亡　戰爭傷亡擴大

    2026/04/11 05:06 中央社

    黎巴嫩國家安全機構指出，以色列今天對南部城市納巴蒂葉（Nabatiyeh）發動空襲，造成13名安全部隊死亡；與此同時，黎巴嫩正準備與以色列展開停火談判。

    法新社報導，黎巴嫩衛生部今天發布更新統計，表示以色列8日對黎巴嫩發動空襲已造成357人死亡，高於先前公布的303人，另有1223人受傷。

    以色列軍方指出，8日對黎巴嫩發動的空襲已擊斃超過180名真主黨（Hezbollah）武裝分子，還稱「死亡統計仍在持續」。

    8日空襲行動發生在美國與伊朗宣布停火數小時後，而華府與德黑蘭對於雙方停火協議是否適用黎巴嫩仍意見分歧。

    有伊朗在背後支持的真主黨3月2日向以色列發射火箭，將黎巴嫩捲入中東戰爭，以色列則對黎巴嫩南部發動大規模空襲與地面入侵。

    真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）呼籲黎巴嫩政府，在談判前不要再對以色列作出「免費讓步」。

    根據黎巴嫩衛生部，自以色列與真主黨爆發戰爭以來，黎巴嫩境內累計1953人死亡和6303人受傷。

    這場戰爭也導致一百多萬人流離失所，其中逾十四萬人暫居於集體收容所。（編譯：徐睿承）1150411

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