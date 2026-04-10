高市早苗變迷妹！自曝搖滾樂迷 見Deep Purple激動喊：你是我的神

高市早苗今（10日）在首相官邸接見英國傳奇搖滾樂團「Deep Purple」。（美聯社）

日本首相高市早苗今（10日）在首相官邸，接見英國傳奇搖滾樂團「Deep Purple」，她瞬間化身超級粉絲，全程笑容滿面，還分享自己是搖滾樂迷，學生時代也曾擔任過樂團鼓手，更開心的對Deep Purple高喊，「你是我的神」，互動相當熱烈。

根據《富士新聞網》報導，Deep Purple將在日本展開巡演，明天在武道館演出，隨後轉往大阪、名古屋，今天特別受邀前往官邸與高市會面。高市分享，她從學生時代就是Deep Purple的鐵粉，還與同學組過樂團，並擔任鼓手，翻唱Deep Purple歌曲。如今偶像現身眼前，讓她難掩興奮，開心直呼「Deep Purple來了」，笑得合不攏嘴。

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面對媒體，高市也分享自己的「搖滾日常」。她笑說，若與丈夫發生爭執，就會跑去打鼓，尤其最愛演奏Deep Purple經典名曲〈Burn〉，幽默的說「就像是在下詛咒」。高市還準備了親筆簽名的鼓棒，送給Deep Purple的鼓手佩斯（Ian Paice），讓她崇拜大喊，「You are my god（你是我的神）」。

此外，高市也不忘談及政策。她指出，「內容產業是高市內閣推動的17項成長戰略中非常重要的一環」，並期待Deep Purple能成為「推動歷史悠久的日英文化交流的重要力量」。高市也準備了日本酒等禮物贈給Deep Purple，他們則送了一套鼓給高市。

高市還準備了親筆簽名的鼓棒，送給Deep Purple的鼓手佩斯。（美聯社）

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