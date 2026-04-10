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    首頁 > 國際

    黎巴嫩戰事出現轉圜 美媒曝以色列態度轉變內幕

    2026/04/10 21:09 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（前）、以色列總理納坦雅胡（後）。（路透檔案照）

    美國總統川普（前）、以色列總理納坦雅胡（後）。（路透檔案照）

    以色列猛烈轟炸黎巴嫩造成300多人死亡後，總理納坦雅胡9日表示，已經授權「儘快」與黎巴嫩直接和談。美國新聞網站Axios 9日披露，納坦雅胡是在白宮施壓後，態度有此轉變。

    一名美國官員和熟悉相關規劃的消息人士表示，以、黎兩國預計下週在美國國務院展開談判。和談將由美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）主持，以國由駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）代表；Axios報導，黎巴嫩由駐美大使莫亞瓦德（Nada Hamadeh Moawad）主談。

    Axios報導指出，原本堅持美國和伊朗停火範圍不包括黎巴嫩的納坦雅胡，是在白宮施壓後改變態度：他8日與美國總統川普以及特使魏科夫（Steve Witkoff）通電話，美國高層官員透露，魏科夫要求納坦雅胡在打擊黎巴嫩一事上「冷靜下來」，展開談判。

    根據Axios報導，黎巴嫩政府在法國支持下，數週來一直提議與以國直接和談，旨在讓戰事降溫，避免以國長期佔領黎國南部，同時使真主黨面臨更大國際壓力解除武裝，並且為兩國達成歷史性的和平協議開啟大門。法國政府已草擬一份結束黎國戰爭的提案，交給美、以兩國，當中要求黎國政府承認以色列。以國本已拒絕這項提案和談判，而是升高對真主黨的戰爭。

    納坦雅胡在9日聲明中表示，是「鑑於黎巴嫩一再請求開啟與以色列的直接談判」，指示盡快展開直接談判，但他也強調並未停火，會持續打擊真主黨，直到以國北部恢復安全。川普9日接受「國家廣播公司新聞網」（NBC News）訪問，證實他8日在電話中，要求納坦雅胡不要危及他的外交努力。川普說：「我和他談過了，他會低調一點」。

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