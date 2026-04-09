美伊停火難掩殘酷現實？專家：伊朗反掐荷姆茲海峽要害

美國和伊朗達成停火，但這場戰爭已將荷姆茲海峽變成明確的槓桿與脅迫工具。（路透檔案照）

分析人士表示，近6週的伊朗戰爭目前暫告一段落，美國總統川普宣稱取得勝利，但美伊停火卻造就出一個殘酷的現實：一個激進的政府控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並對全球能源市場與波斯灣競爭對手擁有強大的影響力，戰爭已將荷姆茲海峽變成明確的槓桿與脅迫工具。

路透8日報導，戰爭的衝擊波向外擴散，加劇全球經濟壓力，並將衝突帶給經濟仰賴穩定的波灣鄰國。倫敦政經學院（LSE）的中東專家傑吉斯（Fawaz Gerges）告訴路透：「這場戰爭將被銘記為川普嚴重的戰略誤判。其後果以始料未及的方式重塑該地區。」

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在戰前，荷姆茲海峽承載全球約5分之1石油與天然氣的輸送，在形式上被視為國際水道。伊朗對其進行監視、騷擾航運，並間歇性攔截船隻，但並未宣稱擁有完全的控制權。

然而，德黑蘭現在已從尾隨油輪轉變為實質上發號施令，扮演這條航線的實質守門人，選擇性地決定通行權及條件，包括收取通行費。

此外，伊朗在持續攻擊下展現韌性，並保留了進一步升級局勢的能力，將影響力投射到多個戰線與戰略咽喉。它的勢力透過真主黨（Hezbollah）與什葉派民兵延伸至黎巴嫩與伊拉克，並藉由其盟友「青年運動」（Houthi）的勢力範圍伸入紅海的曼德海峽（Bab el-Mandeb）。

在國內，儘管經濟已殘破不堪，大片基礎設施也在美國與以色列的轟炸下化為廢墟，但德黑蘭領導層仍牢牢掌控局面。

傑吉斯問道：「美以戰爭到底達成了什麼目標？」，「德黑蘭的政權更迭？沒有。伊斯蘭共和國投降？沒有。遏制伊朗的高濃縮鈾庫存？沒有。終結德黑蘭對其區域盟友的支持？沒有。」

接受路透訪問的4名分析人士與3名波灣政府消息人士表示，伊朗承受了打擊，同時保留了在某些情況下甚至加強了其核心權力工具。

他們指出，除了伊朗控制荷姆茲海峽之外，現在的中東情勢是一個更加殘暴、更具權力的神權政府、下落不明的核物料、持續的飛彈與無人機生產，以及對區域民兵的持續支持。

美國、以色列與伊朗同意停火2週，預期美國與伊朗官員將從10日起舉行會談，討論長期解決方案。波灣官員表示，雖然停火可能會中止戰鬥，但其持久性取決於是否能解決形塑該地區安全與能源格局的深層衝突。他們強調，任何未能達成全面解決方案的協議，都有可能鞏固伊朗的籌碼，而非對其進行約束。

阿拉伯聯合大公國智庫「阿聯政策中心」（Emirates Policy Center）主席柯特比（Ebtesam Al-Ketbi）指出，如果停火不能演變成一項更廣泛的協議，重新定義在荷姆茲海峽及各個代理人戰區的交戰規則，它將不過是在更危險、更複雜的局勢升級之前的戰術性暫停。

柯特比說，如果川普在未解決彈道飛彈、無人機、代理人、核子疑慮，以及管轄荷姆茲海峽的規則等核心議題的情況下，與伊朗達成協議，衝突實際上仍未解決，而且該地區將面臨風險。

沙烏地阿拉伯分析師希哈比（Ali Shihabi）則指出，對於仰賴荷姆茲海峽出口石油的波斯灣國家來說，該海峽仍然是一條不可談判的紅線，「任何讓這條水道實質上落入伊朗手中的結果，對川普來說都將是一場失敗」，而且高能源價格的潛在餘波，可能會延燒到今年11月的期中選舉。

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