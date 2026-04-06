中國山東突發大爆炸！驚見超巨火球 中網酸：伊朗都沒被炸這麼慘

山東化工廠5日晚間發生大爆炸，威力驚人。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

又來！中國山東省一處化學工廠昨（5日）晚突發大爆炸，驚悚影片在網上瘋傳，光從影像就能看出爆炸威力有多強。目前官方仍宣稱無人員傷亡，但幾乎沒有人相信。

綜合中媒報導，昨晚8點40分左右，山東省濟南市萊蕪區一名居民受訪時表示，在牛泉鎮附近聽到爆炸聲，隨後看到劇烈火舌竄出，為了解狀況他往爆炸方向跑去，但距離現場約莫1公里處，道路已被封鎖。據悉是牛泉鎮上一座化工廠突發爆炸，附近住戶的門窗玻璃都被震碎，數公里外甚至都有感受到震感。

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旅義華僑作家李穎今天（6日）分享網上瘋傳各種角度的目擊影片，可以看到畫面不遠處的案發地點火勢驚人、濃煙竄天，而且還發生二次爆炸，威力也相當驚人，甚至還記錄到二次爆炸後有一顆巨大火球騰空而起，拍攝者抵擋不住震波，鏡頭狂搖晃。

此外，民眾也拍到當地政府出動多輛救護車和警車到現場，但官方到目前仍聲稱沒有人員傷亡，中網友紛紛表示，「這威力不小啊，怎麼可能無人員傷亡? 說出來都沒人相信」、「死多少人都是無人員傷亡，有的乾脆不報導……」、「伊朗都沒被炸這麼慘……哈哈哈哈，輕鬆超越美軍」、「沒有伊朗廉價油，只好炸了工廠？」、「哪次會有人員傷亡了，笑死」

近年中國屢傳化工廠爆炸事件，去年同樣在山東也發生「友道化學有限公司」一間廠房大爆炸，造成24人傷亡，但具體是多少人身亡、多少人受傷，後續並無下文。

民眾拍到二次爆炸後有一顆巨大火球騰空而起，當地出動多輛救護車和警車。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

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