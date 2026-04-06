為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國山東突發大爆炸！驚見超巨火球 中網酸：伊朗都沒被炸這麼慘

    2026/04/06 20:11 即時新聞／綜合報導
    山東化工廠5日晚間發生大爆炸，威力驚人。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    山東化工廠5日晚間發生大爆炸，威力驚人。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    又來！中國山東省一處化學工廠昨（5日）晚突發大爆炸，驚悚影片在網上瘋傳，光從影像就能看出爆炸威力有多強。目前官方仍宣稱無人員傷亡，但幾乎沒有人相信。

    綜合中媒報導，昨晚8點40分左右，山東省濟南市萊蕪區一名居民受訪時表示，在牛泉鎮附近聽到爆炸聲，隨後看到劇烈火舌竄出，為了解狀況他往爆炸方向跑去，但距離現場約莫1公里處，道路已被封鎖。據悉是牛泉鎮上一座化工廠突發爆炸，附近住戶的門窗玻璃都被震碎，數公里外甚至都有感受到震感。

    旅義華僑作家李穎今天（6日）分享網上瘋傳各種角度的目擊影片，可以看到畫面不遠處的案發地點火勢驚人、濃煙竄天，而且還發生二次爆炸，威力也相當驚人，甚至還記錄到二次爆炸後有一顆巨大火球騰空而起，拍攝者抵擋不住震波，鏡頭狂搖晃。

    此外，民眾也拍到當地政府出動多輛救護車和警車到現場，但官方到目前仍聲稱沒有人員傷亡，中網友紛紛表示，「這威力不小啊，怎麼可能無人員傷亡? 說出來都沒人相信」、「死多少人都是無人員傷亡，有的乾脆不報導……」、「伊朗都沒被炸這麼慘……哈哈哈哈，輕鬆超越美軍」、「沒有伊朗廉價油，只好炸了工廠？」、「哪次會有人員傷亡了，笑死」

    近年中國屢傳化工廠爆炸事件，去年同樣在山東也發生「友道化學有限公司」一間廠房大爆炸，造成24人傷亡，但具體是多少人身亡、多少人受傷，後續並無下文。

    民眾拍到二次爆炸後有一顆巨大火球騰空而起，當地出動多輛救護車和警車。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    民眾拍到二次爆炸後有一顆巨大火球騰空而起，當地出動多輛救護車和警車。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播