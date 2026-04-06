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    毛澤東唯一孫子清明祭祖遇「攔轎申冤」 女子下跪陳情秒被拖走

    2026/04/06 18:38 即時新聞／綜合報導
    湖南韶山管理局釋出毛新宇一家四口於清明節返鄉祭祖的照片。（本報合成，擷取自天下韶山網）

    湖南韶山管理局釋出毛新宇一家四口於清明節返鄉祭祖的照片。（本報合成，擷取自天下韶山網）

    中共前領導人毛澤東的嫡孫毛新宇，於昨（5）日清明節當天，攜妻兒回到家鄉湖南韶山祭祖。然而，在行程期間發生一起意外插曲，一名女子突然衝至毛新宇面前下跪並高舉白紙陳情申冤，隨即遭身旁隨從迅速拖離現場。

    綜合中媒報導，毛新宇昨日帶領妻子劉濱、兒子毛東東及女兒毛甜懿回到韶山老家。一家人前往毛澤東銅像廣場，在「深切緬懷敬愛的爺爺」花籃前緩步前行並敬獻花籃。隨後一行人轉往毛澤東故居參觀，並前往毛澤東父母墓前祭掃。

    毛新宇在墓前表示，曾祖父母去世已逾百年，見證了國家進步，如今帶著玄孫輩前來，希望二老保佑毛家「人丁興旺、事業旺」。

    然而，「李老師不是你老師」在X平台發文表示，祭祖過程中出現驚險畫面。一名女子突破防線，直接衝到毛新宇面前下跪，手中還高舉一張疑似寫有訴求的白紙，欲「攔轎申冤」。毛新宇身邊的隨從見狀反應迅速，立即上前將該名女子強行拖走。據悉，相關現場影片目前已在中國社交平台上遭到刪除。

    毛新宇在湖南韶山毛澤東銅像廣場祭祖時，一名手持白紙的女子突然向其下跪申冤。（本報合成，擷取自X）

    毛新宇在湖南韶山毛澤東銅像廣場祭祖時，一名手持白紙的女子突然向其下跪申冤。（本報合成，擷取自X）

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