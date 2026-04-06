盟友被精準斬首！北京懷疑海康威視有內鬼 包括老總300多人被帶走

美國對中國盟友委內瑞拉和伊朗發動「斬首」行動，有爆料指出，給委內瑞拉和伊朗提供監控系統的海康威視老總和研發部高層及技術人員300多人被中共帶走調查。（路透資料照）

今年1月3日美軍對委內瑞拉發動襲擊，活捉委國總統馬杜羅；2月28日美國和以色列聯手對伊朗發動空襲，成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼，此後連續精準擊斃多名伊朗領導高層。旅居加拿大的民運人士盛雪4月6日在X平台發文指出，有中國國內知情人士向她爆料，給委內瑞拉和伊朗提供監控系統的海康威視（HKVision）老總和研發部高層及技術人員300多人被帶走，因懷疑該公司內部有美國和以色列間諜，導致中國盟友馬杜羅被美國活捉、哈米尼等伊朗高官被團滅。

盛雪在發文中指出，中國國內知情人士X先生向她披露的驚人消息，稱中國監控系統供應商海康威視包括公司老總、研發部高層以及技術人員，被中共當局帶走了300多人。據說是因為美軍活捉馬杜羅和伊朗高官們被炸死事件，而委內瑞拉和伊朗境內的監控系統都來自海康威視。

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監控系統漏洞被美國、以色列利用

X先生表示，因為海康威視的監控系統出現漏洞，被美國和以色列利用，導致伊朗高官被團滅，並說現在中國所有的海康威視監控都在更換，海康威視的西安研發部本來有上千人，一夜之間全被清空，上海和浙江的海康威視研發部也在抓人，總共抓了300多人。

X先生指出，問題就在於海康威視監控系統的後台很容易被國外切入並獲取信息，所以現在全世界的政府都在清理海康威視的監控系統，甚至都在退貨。連北京、上海和廣州的海康威視產品都被考慮停用，而中國國內路邊街頭的監控攝影機都還沒來得及處理。

X先生說，海康威視研發部的老總和核心技術人員全被帶走，中共當局懷疑該公司內部有間諜。現在中國整個安防系統，包括海康威視和浙江大華這兩家巨頭都在查間諜。

X先生表示，這件事分析起來很諷刺。現在的中共黨魁習近平已是驚弓之鳥，因為他覺得沒有任何人可以信任了。他說：「你看他最信任的秦剛、李尚福、劉振立都被說是美國的間諜。現在內部甚至傳出結論，說馬興瑞也有異心，忠誠度不夠啊！」

盛雪回應說：「我一直認為習近平的這套治理手段是一定會把共產黨從內部給搞垮的。」

集中控制代價是集中崩潰

對此，有網友留言指出，「中共把監控技術集中在少數幾家企業巨頭，讓海康威視一家獨大，結果一旦出問題，整個安防體系跟着崩。集中控制是中共的本能，集中崩潰是必然的代價，自食惡果了。」

還有網友留言說，「中共利用監視器管控人民，現在怪監視器生產商不忠誠。敬告任何替中共做事的人看清楚了。有一天輪到你。他們連自己的總理，將軍們，科學家，工程師都照殺不誤，你算老幾？」

X平台博主朱韻和3月4日發文指出：「在中共治下的中國，習近平要拿7億個監控攝影機怎麼辦？這個數量超過世界上任何其他國家，平均大約每7個中國人就有3個攝影機對着他們。這對習來說也是個巨大的安全隱患。摩薩德（以色列情報特務局）如何利用間諜與交通攝影機終結哈米尼的性命這件事，已經給出了一個前車之鑑。」

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