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    首頁 > 國際

    公開反美就滾回伊朗！ 魯比歐撤銷伊朗高官親戚綠卡

    2026/04/05 09:53 即時新聞／綜合報導
    魯比歐撤銷多名伊朗高層親戚的綠卡與簽證，強調不會讓那些支持反美恐怖主義的外國公民繼續待在美國。（路透）

    魯比歐撤銷多名伊朗高層親戚的綠卡與簽證，強調不會讓那些支持反美恐怖主義的外國公民繼續待在美國。（路透）

    中東戰火持續蔓延，美國除了攻擊伊朗之外，在外交層面也予以伊朗制裁，川普政府已經針對至少4名伊朗政府相關公民的綠卡與簽證，其中包括伊朗革命衛隊前司令蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的姪女阿沙爾（Hamideh Soleimani Afshar ）。

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）4日在社群媒體「X」發文指出，阿沙爾是蘇萊曼尼的姪女，同時也是伊朗政權的公開支持者，曾對伊朗襲擊美國人的行為表示讚賞，並把美國說成是「大撒旦」，直到近期，阿沙爾和她的女兒依然是美國綠卡持有人。

    魯比歐強調：「本週，我終止了阿沙爾及其女兒的合法身份，她們目前已被美國移民及海關執法局拘留，等待被遣返回國。川普政府絕不允許美國成為支持反美恐怖主義政權的外國公民的棲身之所。」

    根據《美聯社》報導，美國國務院在聲明中指出，阿沙爾和她女兒多年來在洛杉磯過著奢華生活，同時公開支持伊朗政府以及反美攻擊行動，在國務卿魯比歐撤銷他們的綠卡之後，兩人已在3日晚間被執法人員逮捕，等候被遣返。此外，阿沙爾的丈夫也被禁止入境美國。

    除了阿沙爾與她的女兒之外，魯比歐近期也撤銷了伊朗學者法蒂瑪・阿爾德希爾－拉里賈尼（Fatemeh Ardeshir-Larijani）的簽證，她是伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長阿里・拉里賈尼（Ali Larijani）的女兒，阿里・拉里賈尼3月在美軍空襲中喪生，而法蒂瑪的丈夫莫塔梅迪（Seyed Kalantar Motamedi）的簽證也被取消，兩人目前都已經不再美國境內。

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