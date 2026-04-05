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    首頁 > 國際

    又是八卦板！鄉民嗨稱美軍飛行員被抓叫囂斬首 慘遭伊朗打臉

    2026/04/05 10:13 即時新聞／綜合報導
    美軍F-15戰鬥機在伊朗境內被擊落，PTT八卦板相信美軍飛行員已被伊朗抓獲的假消息，但被伊國官媒狠狠打臉。F-15示意圖。（法新社）

    美軍F-15戰鬥機在伊朗境內被擊落，PTT八卦板相信美軍飛行員已被伊朗抓獲的假消息，但被伊國官媒狠狠打臉。F-15示意圖。（法新社）

    美軍F-15戰鬥機3日傳出在伊朗境內被擊落，飛行員1獲救1失蹤，目前美國、伊朗都各自展開搜索。不過，PTT八卦板4日下午4時許出現1篇文章，引述X上流傳的假消息指稱美軍飛行員已被伊朗民眾發現並交給革命衛隊，鄉民們隨即嗨翻狂呼「斬首」、「割喉」，但這則消息已被伊國官媒狠狠打臉。

    從PTT轉發的假消息內容可以看到，X帳號「The Middle East」於4日上午10時許，聲稱伊朗媒體透露有平民在境內南部山洞裡找到美國飛行員，並謊稱會將他轉交給美軍，但實際上是將飛行員扭送給伊朗伊斯蘭革命衛隊。

    在這篇X文章下方，有不少留言都直指這是假消息，然而過了幾小時後仍被轉載到PTT，雖然發文者強調這則訊息尚未被證實，但大量鄉民對此深信不疑，狂歡高呼「爽啦，美國豬死好」、「會直播砍頭嗎」、「遊街示眾」、「美國吃癟就是爽」。

    不過，《CNN》於台灣時間4日晚間9時許刊出的報導顯示，伊朗官媒否認革命衛隊抓獲美軍飛行員，伊朗法斯通訊社（Fars news agency）則持續祭出懸賞金，呼籲民眾四處搜索飛行員的下落。

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