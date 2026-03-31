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    首頁 > 國際

    稱外星人為「惡魔」 美副總統范斯承諾徹查UFO真相

    2026/03/31 05:50 國際新聞中心／綜合報導
    美國副總統范斯表示，他認為外星人是「惡魔」，承諾他將花時間調查他對不明飛行物（UFO）與外星訪客的「痴迷」。（歐新社檔案照）

    美國副總統范斯表示，他認為外星人是「惡魔」，承諾他將花時間調查他對不明飛行物（UFO）與外星訪客的「痴迷」。（歐新社檔案照）

    美國副總統范斯（JD Vance）表示，他認為外星人是「惡魔」（demons），承諾他將花時間調查他對不明飛行物（UFO）與外星訪客的「痴迷」（obsession）。

    英國「衛報」30日報導，隨著伊朗戰爭持續、汽油與雜貨價格飆漲，以及美國機場因政府部分停擺而持續陷入混亂，范斯在28日發布的保守派播客（Podcast）節目「班尼秀」（Benny Show）中，被主持人強生（Benny Johnson）問到，是否已經看過任何關於不明飛行物——現在被稱為不明異常現象（UAP）——的檔案。

    美國總統川普已承諾將公布這些檔案，但范斯坦承，「其實我還沒看」。但他對這個問題的熱情，明顯高於此前任何關於美國和以色列聯手打擊伊朗的議題。「我還沒有足夠的時間處理這件事，但我會的。相信我，我對這個很著迷。」

    報導指出，節目進一步揭露，這位敬畏上帝的副總統，其痴迷還延伸到地球外生命是否存在的問題，以及這些問題在更廣泛的宗教對話中可能扮演的角色。

    范斯說：「我不認為他們是外星人，我覺得他們無論如何都是惡魔，但那是個更長遠的討論。」

    強生請他進一步說明。范斯說：「嗯，聽著，我認為那些飛來飛去、對人類做些奇怪事情的天界生命。我認為有一種渴望，想把所有天界事物、所有超脫塵世的事物，都描述成外星人。」

    「世界上每一個偉大的宗教，包括我所信仰的基督教在內，都了解宇宙中存在著奇怪的事物，而且有些事情非常難以解釋。當我聽到某種超自然現象時，我自然會想到基督教的理解，你知道，世界上有很多良善，但也存在著一些邪惡。」

    「我認為魔鬼最厲害的把戲之一，就是說服人們他從未存在過。」

    就在范斯發表這番沉思，並承諾要「查個水落石出」之際，川普與其前任歐巴馬（Barack Obama），也因他們對UAP的了解而受到外界審視。

    歐巴馬上個月在柯恩（Brian Tyler Cohen）的播客節目中，宣稱外星人「是真的」之後，隨即被迫澄清。這位前總統在數小時後發布的社群媒體聲明中堅稱，他只是試圖「配合」快問快答的氛圍，並表示如果外星人是真的，他「在總統任內也沒有看到任何證據」。

    川普隨即也加入討論。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，他已指示各機構「開始查證並公布與外星人及地外生命相關的政府檔案……以及與這些高度複雜但極度有趣且重要之問題相關的任何其他資訊」。

    本月稍早，國土安全部所屬網路安全和基礎設施安全局（CISA）註冊了alien.gov與aliens.gov這兩個網域，並將兩者都加入官方政府網站註冊表，引發新一輪關於政府究竟知道什麼（如果有的話）的猜測。

    當強生問范斯，政府是否真的要公布所有檔案時，范斯回答：「我們正在處理。」

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