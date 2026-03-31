白宮稱伊朗新政權理性　派兵為川普提供更多選擇

白宮今天表示，目前與美國談判的伊朗官員，看似比伊朗政權前領導人更為理性；此外，派遣美國部隊到中東，是為了讓總統川普在與伊朗交戰時，擁有「最大的選擇彈性」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在簡報會上表示，「在幕後及檯面下進行這些對話時，這些人（伊朗官員）似乎比一些可能已不在世的前領導人更為理性」。

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儘管川普總統聲稱談判進展順利，但他與他的團隊尚未明確透露，正在與伊朗哪些人士就戰爭進行溝通。

李威特今天指出，伊朗做出的任何承諾都將受到「考驗」，以確保他們為自己說過的話負責，她同時警告，如果伊朗明顯不願依照川普的條件達成外交解決方案，軍方實際上將採取行動消滅他們。

李威特說：「這對伊朗來說是另一個歷史性機會，讓他們可以藉此做出正確選擇，擺脫核子野心並與這位總統達成協議。否則，他們將再次承受美國武裝部隊帶來的嚴峻後果。」

一名記者在白宮簡報會上問到，有鑒於目前部署到中東的美軍人數，川普總統是試圖「結束還是加劇」中東衝突時，李威特回應：「總統專注於達成史詩怒火行動（Operation Epic Fury）目標。」

她說：「關於目前部署於中東的部隊，五角大廈的職責是為三軍統帥創造最大的選擇彈性。這不代表總統已做出任何額外決策。」

針對川普一方面透露想跟伊朗談判，另一方面又派出美軍到中東，媒體追問如何說明這種兩面手法時，李威特說，外交仍是川普的「首要選項與優先考量」。

此外，路透社報導，李威特今天向媒體表示，川普有意呼籲阿拉伯國家分攤伊朗戰爭費用，並補充說，她認為川普將對這個議題發表更多意見。

在簡報會上被問到阿拉伯國家是否將出面，協助支付伊朗戰爭相關費用時，李威特說，她不會搶在總統之前發言，但川普確實有這個構想。（編譯：張曉雯）1150331

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