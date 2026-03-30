東南亞各國促兌現能源合作協議 中國回應謝謝再聯絡

中國是全球第2大肥料出口國。（法新社）

隨著能源壓力擴散至東南亞國家，該區域政府正要求中國兌現能源安全合作的承諾，恢復目前禁止的肥料與燃料出口。不過目前為止，中國僅提出措辭含糊的聲明，未採取任何實質行動，因為中國關注其自身經濟，免於中東戰火衝擊。

路透報導，分析師不認為中國會有所改變，他們指出，中國在扮演區域更大角色的國家目標，以及致力維持經濟增速高於全球成長的現實考量間，出現矛盾。

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中國實施肥料與燃料出口禁令

中國是全球第2大肥料出口國，也是重要的燃料供應國。對亞洲許多國家，包括孟加拉、菲律賓，甚至澳洲而言，中國的肥料與燃料進口，是主要的供應來源，而現在因中國的出口禁令，這些供應被切斷了。

本月初，孟加拉要求中國履行現有的燃料合約，而曼谷官員表示，「泰國外交官將向中方接洽，以確保中國的肥料出口暢通」。

馬來西亞官員上週表示，中國出口禁令使肥料配給問題惡化，衝擊包括全球第2大的棕櫚油等產業。

儘管菲律賓與中國在南海主權議題上爆發爭議，但菲國也尋求協助。3月17日，菲國農業部長訪問馬尼拉中國大使館，表示中國已同意繼續出口肥料。而北京僅以一句話回應，稱雙方就農業議題進行討論。

當日，澳洲表示，與北京討論航空燃料問題。去年澳洲3分之1的相關燃料進口自中國。

中國全球南方計畫（China-Global South Project）共同創辦人歐蘭德（Eric Olander）指出，「中國或許提供一些象徵性協助，但高度不可能，甚至完全不可能與其他國家分享任何實質數量的糧食、能源或其他儲備」。

事實上，分析師說，中國決策者可能正為其自2000年代初期，開始儲備物資的戰略遠見而沾沾自喜。中共黨媒「人民日報」本月初的社論，讚揚中國相對穩定的能源安全。

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