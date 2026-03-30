幫中國吃台灣豆腐？「世界最有禮貌國家」排行榜被日本人罵翻

美國金融公司Remitly近期公布「世界最有禮貌國家」排行榜，中國被列為第4名，引爆大批日本網友質疑。（圖擷取自@BrandonKHill、路透資料照，本報合成）

來自美國的數位國際匯款、金融服務公司「Remitly」，近期公布一項名為「世界最有禮貌國家」（The world’s most polite countries）的調查結果與排行榜，日本以壓倒性優勢拿下冠軍。然而，許多日本網友一看到排行第4名的國家是「中國」，立即質疑這個排行榜的可信度，更有日本網友氣憤譴責Remitly，涉嫌幫中國吃台灣豆腐。

根據Remitly官網資料顯示，他們詢問來自26個國家的4600人，以自身經歷說出自己認為哪個國家的人民最有禮貌，同時評價自己的禮貌程度，以便了解全球普遍認知與自我認知之間的差異。結果顯示，有1/3的受訪者認為日本人最有禮貌，毫不意外成為「世界最有禮貌國家」冠軍；但在「自認為最有禮貌國家」的排行，日本是倒數第2名。

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Remitly指出，「禮貌」在日本人的日常生活中扮演著舉足輕重的角色，這個國家長期以尊重和睦的文化而聞名，甚至日語也以敬語和禮貌用語為基礎，也進一步強化了體貼他人的重要性。這份排行榜調查結果，在日本社群媒體掀起熱烈討論，不過多數日本網友的關注重點，並非自己國家的排名，而是議論在榜單上名列前茅的「中國」。

調查顯示，有約3.07%的受訪者表示他們認為中國人彬彬有禮，而他們認為的「禮貌」，是指受到儒家價值觀影響的傳統文化，也就是強調「尊重」、「階序」以及「社會和諧」，這種禮貌體現在各種面向，從尊敬長輩，到避免直接衝突並以較為含蓄的方式處理分歧，中國人重視維持人際關係，在日常社交互動中展現禮貌與得體。

不少日本網友直言，他們無論在日本國內或去海外國家，完全沒有遇過稱得上「有禮貌」的中國人，哪怕撇開小粉紅仇日情結行為，他們看到中國人幾乎都是會直接做出狂飆髒話、大聲喧嘩、亂丟垃圾、破壞環境、隨地大小便等粗魯言行的野蠻人，因此嚴重懷疑Remitly公司是否生活在異次元，或者是收了中國共產黨政府的錢協助大外宣。

還有一些日本網友認為，真正名列第4名的國家應該是「台灣」，因為有一些政府組織、公司行號與民間團體會聽令中國政府，做出「把台灣視為中國的一部分」的情況，然而如果有跟台灣人、中國人實際相處過，就會知道哪怕他們都是說中文，但呈現的氣質、談吐、文化或各種生活習慣，完全不可能是同一個國家的人。

其他網友則吐槽，「任何一個國家都比第4名有禮貌」、「一個隨地大小便的國家居然排名第4」、「這個榜單是中國人排的嗎？中國怎麼可能第4名」、「一定沒把台灣當國家比較，不然就是台灣被貼標籤吃豆腐」、「單是中國有上榜這點，就代表這個數據完全沒有任何可信度」、「一個禮儀最差、甚至不遵守國際法的國家竟然排名第4，光憑這點就足以讓人懷疑這個排名了」、「Remitly是一家總部位於美國西雅圖的國際匯款公司，簡單說就是替支那洗錢到境外，你會期待他們認知到台灣是台灣？」。

世界で最も「礼儀正しい」国ランキング。当然の結果だよね。 pic.twitter.com/upR7rwmQyv — Brandon K. Hill | CEO of btrax ????????x????????/2 （@BrandonKHill） March 28, 2026

Remitly聲稱，有約3.07%的受訪者表示他們認為中國人彬彬有禮。（圖擷取自「Remitly」官網）

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