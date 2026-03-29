澤倫斯基波灣行簽10年防務協議 提供沙烏地與卡達無人機技術

烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪問卡達，在杜哈與卡達元首塔米姆（右）會晤。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）28日表示，已與屢遭伊朗無人機和飛彈攻擊的沙烏地阿拉伯和卡達，達成為期10年的防務合作協議，並將與阿拉伯聯合大公國簽署類似協議。他表示，基輔尋求利用無人機專業技術，協助波斯灣國家抵禦伊朗攻擊，已毫無疑問地「改變中東的地緣政治局勢」。

綜合法新社和紐約時報報導，澤倫斯基近日在波斯灣地區展開旋風式訪問，先後造訪沙烏地、阿聯與卡達，推廣基輔領先全球的防空系統。卡達國防部在聲明中證實這項協議，表示內容將包括「在反制飛彈與無人航空系統方面的專業知識交流」。

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烏克蘭已開發出一套工具，抵禦俄羅斯夜間的無人機攻擊，其中最主要的是廉價且高效的「無人機對抗無人機」攔截器。4年來，俄羅斯向烏克蘭發射數以萬計伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機。德黑蘭正向整個波斯灣地區發射這種無人機，以報復美國和以色列對其發動的空襲。

根據法新社對基輔空軍數據的分析，近幾個月來，烏克蘭擊落超過8成來襲的俄羅斯飛彈與無人機，這些武器通常每晚以數百架（枚）的數量發射。

澤倫斯基正試圖從伊朗戰爭中創造機會，幾乎在第一時間，他就向該地區的美國盟邦提議，推廣烏克蘭的無人機攔截器，並已派遣200多名軍事專家提供協助。

澤倫斯基說：「每個人都明白，在擊落伊朗無人機方面，除了烏克蘭的專業知識外，沒有其他國家能提供幫助。我們正在分享我們的經驗，而他們對我們表示感激。」「我們談論的是為期10年的合作。我們已經與沙烏地阿拉伯簽署相關協議，剛與卡達簽署類似協議，同樣為期10年，我們還將與阿聯簽署協議。」

他表示，討論的內容包括聯合生產無人機，以及專業知識分享，但他並未提供細節，也未說明基輔可能獲得什麼回報。起初積極爭取昂貴防空飛彈的澤倫斯基表示，這些協議對烏克蘭的價值高達「數十億，而非數百萬」，「具體來說，是為我們的出口商帶來數十億美元收益。」

此外，澤倫斯基表示，他也討論到未來烏克蘭向中東購買能源的相關事宜。俄羅斯4年來的攻擊已大幅摧毀烏克蘭的能源網絡，使烏國在電力、天然氣與燃料方面變得極度脆弱。澤倫斯基說：「我們需要與能源生產國達成長期協議……這正是我們正在談判的內容。」

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