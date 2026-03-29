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    首頁 > 國際

    伊朗再警告美軍林肯號 一旦進入射程將發射飛彈

    2026/03/29 22:32 中央社
    伊朗海軍司令伊拉尼今天再度警告，若美軍航艦林肯號（見圖）進入射程，他們就會發射飛彈攻擊。。（路透）

    伊朗海軍司令伊拉尼今天再度警告，若美軍航艦林肯號（見圖）進入射程，他們就會發射飛彈攻擊。。（路透）

    美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，這場席捲中東地區的戰事已持續一個月，伊朗海軍司令伊拉尼今天再度警告，若美軍航艦林肯號進入射程，他們就會發射飛彈攻擊。

    伊朗國營電視台引述伊拉尼（Shahram Irani）的說法指出，一旦林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群進入射程，他們會發射各類型飛彈，「為得納號（IRIS Dena）軍艦烈士們復仇」。

    法新社報導，伊朗巡防艦得納號於本月4日在斯里蘭卡外海遭美軍潛艦擊沉，導致80多人喪命，還有數十人失蹤。

    伊朗軍方曾在25日透過國營電視台發布聲明宣稱，他們向美軍林肯號發射巡弋飛彈。

    當時聲明同樣引述伊拉尼的說法，林肯號航艦打擊群動向正持續被監控著，「一旦這支敵方艦隊進入我方飛彈系統射程，將會受到伊朗海軍強力打擊」。

    但美國總統川普（Donald Trump）則是已經在24日透露，射向該航艦的101枚飛彈全部遭美軍擊落。

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