準備打陸戰？ 傳美軍擬派「這支」精銳部隊突襲伊朗

近日傳出五角大廈正研擬派遣包含海軍陸戰隊及特種部隊在內的上萬名地面兵力進駐伊朗，執行精準突擊與奪取戰略據點任務。（路透）

美以與伊朗的軍事衝突邁入第二個月，近日傳出五角大廈正研擬派遣包含海軍陸戰隊及特種部隊在內的上萬名地面兵力進駐伊朗，執行精準突擊與奪取戰略據點任務。儘管白宮強調總統川普尚未做出最終定奪，但此舉已被視為美方瓦解伊朗政權殘餘勢力、擴大戰果以及軍事升級的重要訊號。

據《紐約郵報》報導，消息人士指出，五角大廈擬增派約一萬名官兵赴中東，其中包括具備快速反應能力的陸軍第82空降師及特種作戰部隊。這批部隊將與已駐守中東的五千名陸戰隊員會合，預計將針對德黑蘭及波斯灣沿岸的軍事基礎設施發動攻勢。

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前五角大廈官員普利查斯（Alex Plitsas）分析，美軍若進駐伊朗最重要的原油出口樞紐——哈格島（Kharg Island），不僅能斷絕德黑蘭政權的財源，更能將此地轉化為談判桌上的重要籌碼，他形容此舉如同「取走對手的棋子，並將籌碼放進口袋」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則對此表示，軍方職責是為三軍統帥提供最大化的選擇權，並不代表總統已下達地面入侵指令。

川普週四透過社群平台Truth Social對伊朗發出嚴厲警告，要求德黑蘭當局在情況惡化到「無法回頭」前誠意談判。他強調，伊朗軍事力量已被徹底摧毀，若不盡速認清現實，後果將不堪設想。

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