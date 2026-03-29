川普接班人浮現？范斯拿53％支持領先魯比歐 共和黨布局提前升溫

美國副總統范斯（左）、國務卿魯比歐。（美聯社檔案照）

美國下一任總統人選的角力提前浮上檯面。最新一項保守派會議投票顯示，副總統范斯（JD Vance）拿下過半支持度，在共和黨核心支持者中暫時領先。

根據《路透》報導，28日在德州格雷普韋恩（Grapevine）舉行的保守派政治行動會議（CPAC）年度模擬投票中，范斯獲得高達53%的支持。這項針對1600名核心支持者的調查顯示，在川普受限於任期無法連任後，范斯已成為該陣營受矚目的人選。被支持者視為其在黨內基層獲得青睞的原因之一，包含他對基督教信仰的公開表述與堅定的保守派立場。

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魯比歐外交表現上升 挑戰者身分浮現

現任國務卿魯比歐（Marco Rubio）則以35%的支持度位居第二，相比去年僅3%的成績呈現顯著成長。報導指出，魯比歐在委內瑞拉與伊朗等外交事務上的強勢表現，成功吸引了部分保守派選民。儘管范斯目前的領先幅度顯著，但魯比歐的快速崛起，顯示他在黨內競爭中地位上升。

雖然CPAC的投票結果僅代表核心支持者的能量流向，不等於全國民調，但仍具備風向標意義。民調顯示，除了范斯與魯比歐外，其餘潛在人選的支持度均未超過2%，反映出支持度高度集中在少數人選。

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