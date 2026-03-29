以色列在黎巴嫩擊斃3記者　約旦河西岸對CNN動粗

以色列今天在攻擊黎巴嫩南部時造成3名記者死亡，當中包括真主黨旗下艾瑪納新聞頻道（Al Manar）的知名記者。黎巴嫩當局譴責此次攻擊為戰爭罪。

法新社報導，以色列軍方證實擊斃艾瑪納頻道記者舒艾布（Ali Shoeib），指控他「在真主黨恐怖組織內以記者身份活動」。黎巴嫩自3月2日起被捲入當前中東戰火，伊朗支持的真主黨向以色列發射火箭，報復美國和以色列2月28日對伊朗開戰後擊斃伊朗最高領袖。

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以色列則報以對黎巴嫩全境大規模空襲和對黎南展開地面攻勢。據黎巴嫩當局通報，這波衝突以來至少1189人喪生。

根據黎巴嫩衛生部說法，目前至少46名救援人員和5名醫護人員罹難。

黎巴嫩軍方消息人士今天稍早時告訴法新社，真主黨旗下艾瑪納頻道的舒艾布和親伊朗馬雅丁電視台（Al Mayadeen）的弗圖尼（Fatima Ftouni），在傑辛地區（Jezzine）死難，一同殉職者還有擔任攝影的弗圖尼胞兄。

馬雅丁電視台和艾瑪納頻道均證實旗下記者死訊。

舒艾布是艾瑪納頻道最著名的戰地記者之一，數十年來一直報導以色列對黎巴嫩的攻擊。

以色列軍方在一份聲明表示，針對舒艾布打擊是因他「藉艾瑪納頻道記者身份為掩護，在真主黨恐怖組織內活動，有系統地試圖暴露在黎巴嫩南部及邊境地區活動的以色列國防軍士兵位置」。

此外，一個國際媒體組織今天譴責以色列士兵本週在約旦河西岸佔領區扣留一支美國有線電視新聞網（CNN）工作組的暴行。

代表數百名在以、巴採訪記者的外籍記者協會（Foreign Press Association）指稱，CNN一個團隊26日在報導以色列屯墾者攻擊所釀後果以及在一個巴勒斯坦村莊附近非法設置哨站時，被以色列士兵拘捕。

外籍記者協會表示「士兵們對工作組和在場的巴勒斯坦平民態度咄咄逼人，並用步槍指著他們」，即便記者表明身份後亦然。

外籍記者協會說：「士兵們多次試圖侵犯CNN團隊的拍攝權利，命令工作組不准拍，威脅沒收攝影器材。隨後，一名以色列士兵從背後接近CNN攝影記者，用鎖喉方式將他制伏並猛摔在地，損壞他的器材。」

CNN在這起事件的報導證實相關情節，並確認受害攝影記者為瑟歐菲勒斯（Cyril Theophilos）。

外籍記者協會說：「這不是誤會……這是對身份明確的記者暴力襲擊，也是對新聞自由的直接攻擊。動武過當且危險，用步槍指著記者和平民、直接攻擊攝影師以及拘留工作組，種種行徑逾越所有底線，反映對媒體極度敵意，這在任何情況都不能容忍。」

以色列軍方表示，將對此事進行調查。（編譯：陳亦偉）1150329

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