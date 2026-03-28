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    首頁 > 國際

    川普竟稱荷莫茲為「川普海峽」 對伊朗是「軍事衝突」不是戰爭

    2026/03/28 12:25 即時新聞／綜合報導
    中東戰火持續延燒。美國總統川普27日在佛州出席活動時，針對伊朗局勢改稱「軍事衝突」，雖然他過去也曾多次用戰爭來進行描述，川普說將此定調為「軍事衝突」而非「戰爭」。（彭博）

    中東戰火持續延燒。美國總統川普27日在佛州出席活動時，針對伊朗局勢改稱「軍事衝突」，雖然他過去也曾多次用戰爭來進行描述，川普說將此定調為「軍事衝突」而非「戰爭」。（彭博）

    中東戰火持續延燒。美國總統川普27日在佛州出席活動時，針對伊朗局勢改稱「軍事衝突」，雖然他過去也曾多次用戰爭來進行描述，川普說將此定調為「軍事衝突」而非「戰爭」，背後有明確的法律原因。此外，川普在提到戰略要地「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）時，也出口宣稱該處為「川普海峽」（Strait of Trump），他還聲稱，他的字典裡沒有意外。

    川普27日出席「未來投資倡議優先峰會」時，在演說中竟將「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）改稱為「川普海峽」（Strait of Trump），不過他也隨即向在場聽眾致歉，並稱「抱歉，我真的很抱歉，這錯誤真是太糟糕了。假新聞（Fake news）一定會說『他又不小心說錯話了』。不，我字典裡沒有意外，沒幾次啦。」

    川普在演說過程時也對伊朗戰火從「戰爭」改為「軍事衝突」，川普表示背後有明確的法律原因，並稱美軍目前在伊朗仍有超過3500個目標待打擊，放話這場衝突必須完成。雖然川普過去曾多次使用「戰爭」一詞來描述現況，但此次改為「軍事衝突」，顯然是為了應對法律要求的限制，也就是總統在發動戰爭前必須尋求國會授權。而目前對伊朗的行動已滿一個月，已成為美國歷史上未經國會授權下最廣泛的軍事行動。

    雖然川普在談話中也宣稱對伊朗的戰爭「已經贏了」，但他也語帶保留地表示，這場衝突尚未畫下句點。川普直言「它還沒結束。我不是說已經算結束了，它就是還沒結束，這必須被完成。」

    外媒報導提到，自2月28日以來，中東已有數千人死亡。其中伊朗至少有1900人死亡，2萬人受傷。黎巴嫩衛生部週五則稱，自3月2日以來，以色列對黎巴嫩的空襲已造成1142人死亡，3315人受傷。

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