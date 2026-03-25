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    首頁 > 國際

    民調：多數美國人認為 對伊朗軍事行動過頭

    2026/03/25 23:50 中央社
    川普。（美聯社檔案照）

    川普。（美聯社檔案照）

    根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心最新民調結果，多數美國人認為美國近期對伊朗採取了過度的軍事行動。同時，有許多人憂心負擔不起油價。

    美聯社報導，美國和以色列發起的這場戰爭進入第4週，美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）的調查顯示，雖然總統川普支持度依然穩定，但這場衝突恐迅速成為其共和黨政府一大政治包袱。

    儘管川普調派更多軍艦和士兵前往中東，約59%美國人表示，美國對伊朗採取了過度的軍事行動。

    與此同時，有45%民眾表示在未來幾個月內「極度」或「非常」擔心負擔不起汽油費，相較於川普承諾改善經濟、降低生活成本而成功連任後不久所做民調，當時有相同擔憂的受訪者比例為30%。

    防伊朗取得核武 獲顯著支持

    在川普攻打伊朗的目標當中有一項獲得顯著支持，就是防止伊朗取得核武。約2/3美國人表示，這應是美國「極度」或「非常」重要的外交政策目標。不過他們同樣認為，維持美國油價和天然氣價格不上漲也很重要。這兩項目標的取捨將考驗白宮如何作出因應。

    約4成美國成年人繼續肯定川普表現，與上個月相同。他在外交政策方面的支持度雖略低於整體評價，但也大致持平。

    川普對伊朗的下一步仍不明朗。雖然他升高威脅，但也曾表示有可能透過外交談判結束戰鬥。美國人普遍對川普在境外動武的決策能力引以為憂，大多數人反對進一步加劇行動，例如派遣地面部隊。

    約3/4共和黨人、2/3民主黨人表示，防止油氣價格上漲極為重要。這是難得能夠團結兩黨支持者的共同目標。

    而在推翻伊朗領導層這項議題上，美國民眾認為重要性略低。只有約3成受訪者認為，美國扶植親美的伊朗新政府「非常」重要。

    隨著川普對伊朗戰爭是否會盡快結束釋出矛盾的訊息，約9成民主黨人、6成無黨籍人士認為，美國對伊朗的攻擊已經「太超過」。

    共和黨人意見更為分歧。近半共和黨人認為美軍行動「恰到好處」，希望行動更加激進者相對較少。約僅兩成共和黨人認為美軍行動還不夠；約1/4則覺得太超過。

    這項針對1150名成年人進行的民調於19日至23日間執行，從代表美國人口結構的調查受訪者小組AmeriSpeak中進行隨機抽樣，成年人整體抽樣誤差介於正負4個百分點之間。

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