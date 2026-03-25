美攻占哈格島策略曝光！空降奪油氣設施做「人質」 防伊朗反擊

歐洲太空總署哨兵二號衛星所拍攝的伊朗哈格島衛星照片。（法新社）

隨著美以對伊朗戰爭進入第四週，美國五角大廈正加速向中東部署精銳部隊，並評估以地面行動奪取伊朗石油出口樞紐哈格島的可行性。此舉將使華府掌控伊朗9成原油出口，獲得重大談判籌碼，但同時也意味美軍將深入險境，面臨傷亡風險與長期駐守的挑戰。

根據英國金融時報25日所披露的美軍作戰方案，攻佔哈格島的過程如下：美軍旋翼機與直升機載運部隊低空接近，登島後迅速分散至油氣設施周邊尋求掩護，迫使伊朗當局面臨攻擊美軍則摧毀自身石油命脈，按兵不動則眼看全島落入敵手的兩難。

「魚鷹」傾斜式旋翼機。(資料照)

F-35空中突擊 魚鷹直升機兩棲作戰

五角大廈已下令第82空降師數千名傘兵待命，該部隊可在18小時內部署。同時，兩支陸戰隊遠征支隊（MEU）正兼程趕赴戰區：第31遠征支隊搭乘兩棲攻擊艦「的黎波里號」自日本出發，預計本週末抵達；第11遠征支隊則隨「拳師號」兩棲待命群自加州啟航，須三至四週方能到達。拳師號搭載F-35匿蹤戰機與V-22魚鷹式傾轉旋翼機，具備空中突擊與兩棲作戰能力。

前美國中央司令部情報主任吉布森（Karen Gibson）分析，奪島軍事上可行，但挑戰在於固守。她警告，一旦投入地面部隊，保護這些人員將成為美軍首要任務，現有用於打擊伊朗本土的戰力恐須轉移支援守島任務。

哈格島面積僅約21平方公里，距伊朗海岸約24公里，完全處於德黑蘭射程內。前北約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）指出，只要美軍維持海空優勢，便可「無限期固守」，但傷亡無可避免。

專家預估行動分兩階段：先以精準火力摧毀防禦設施，再由空降部隊搶灘，隨後由陸戰隊接手固守，利用易燃設施作為「人質」。然而，艦隊穿越荷姆茲海峽將面臨水雷與岸上火力威脅。若改成艦隊停留在阿拉伯海，僅以空中運輸投送兵力，則易遭防空火網襲擊。另一選項是爭取約旦或波斯灣國家提供陸上基地與領空通行權，但此舉外交協商難度極高。若無法取得陸上據點，後勤補給與部隊調度都將面臨嚴峻挑戰。

一旦攻佔哈格島，伊朗有可能採取「焦土政策」，寧可自毀設施也不讓美國得手；之後更藉封鎖荷姆茲海峽報復，進一步推升全球油價。

即使攻島行動順利，伊朗是否願意談判仍是未知數，美國可能因此陷入另一場結局難定的中東地面戰爭，而11月國會期中選舉迫在眉睫，美國民意能否支持，仍是川普政府必須評估的變數。

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