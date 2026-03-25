被川普當眾指對美伊和談失望 赫格塞斯：我們是用炸彈來談判

美國總統川普表示，國防部長赫格塞斯對美國與伊朗談判停火的想法感到「失望」；對此，赫格塞斯指出，「我們是用炸彈來談判」。（法新社）

美國、伊朗近日傳出正規劃談判，總統川普指出，國防部長（戰爭部）赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）對於美國與伊朗談判停火的想法感到「失望」；對此，赫格塞斯表示，國防部也是談判的一部分，「我們是用炸彈來談判」。

據美國《國會山莊報》（The Hill），總統川普25日在白宮橢圓形辦公室為新任國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）舉行就職宣誓儀式後表示，赫格塞斯與凱恩是「唯二對戰爭可能很快結束感到相當失望的人」。川普強調他們2個對和解沒有興趣，「他們只想把這場仗打贏。」

請繼續往下閱讀...

在場的赫格塞斯則對此回應，「國防部也把自己視為談判的一部分，我們是用炸彈來談判。」

自2月28日戰爭爆發以來，已有13名美軍士兵喪生，另有290人受傷。美國中央司令部發言人、海軍上校霍金斯（Tim Hawkins）表示，其中35名傷者尚未重返崗位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法