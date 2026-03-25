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    首頁 > 國際

    戰線擴大？以色列首攻裏海港口 打擊俄、伊武器運輸通道

    2026/03/25 10:53 編譯陳成良／綜合報導
    裏海連接著相距約965公里的俄羅斯與伊朗港口，這條封閉水道長期作為兩國交換民生物資與軍備的重要運輸通道，近期首度遭到以色列空襲打擊。（美聯社檔案照）

    裏海連接著相距約965公里的俄羅斯與伊朗港口，這條封閉水道長期作為兩國交換民生物資與軍備的重要運輸通道，近期首度遭到以色列空襲打擊。（美聯社檔案照）

    以色列近日首度對裏海（Caspian Sea）地區發動攻擊，目標鎖定一條被指用於運送武器的重要運輸通道。這條連接俄羅斯與伊朗的封閉水道，長期以來是兩國相對不受干擾的轉運無人機與彈藥路徑，此次空襲顯示以色列的打擊範圍已出現重大擴張。

    據《華爾街日報》報導，知情人士透露，以色列上週對裏海沿岸的伊朗恩澤利港（Bandar Anzali）發動空襲。這處位於世界最大內陸海的港口，距離俄羅斯港口約965公里，完全在美國海軍的常規活動範圍之外，長久以來是俄伊兩國交換武器、小麥與石油的安全通道。

    這條運輸線對雙方的軍事合作至關重要。報導指出，伊朗透過此航線向俄羅斯輸送大量「見證者」（Shahed）無人機與砲彈，用於烏克蘭戰場；俄方則以分享衛星影像與改良無人機技術作為回報，協助伊朗打擊波斯灣的美國與周邊目標。

    針對此次行動，以色列海軍前司令馬魯姆（Eliezer Marum）分析指出，這次打擊的重要目標在於限制相關的走私活動，他認為此舉也凸顯了伊朗在裏海的海上防禦能力存在不足。以色列軍方證實，攻擊打擊了軍艦、指揮中心及修船廠等數十個目標。經核實的影像顯示，伊朗在該港口的海軍總部與多艘艦艇受到嚴重破壞。

    打擊武器通道 恐波及民生物資

    這場空襲的影響不僅限於軍事。由於裏海的軍事運輸與小麥等民生物資貿易高度重疊，知情人士分析，此次攻擊也對伊朗的糧食與能源供應鏈構成威脅。前美國國家安全會議中亞主管魯登席爾德（Eric Rudenshiold）評估，這對伊朗短期的無人機與糧食供應，可能產生關鍵性的影響。

    對於這起事件，俄羅斯外交部強烈譴責以色列，強調該港口是俄伊民用貿易的重要樞紐，並警告勿將戰火擴大至裏海。分析認為，以色列在公開聲明中未提及俄羅斯，可能是為了避免激怒莫斯科，防範其進一步捲入中東戰局。

    報導指出，儘管空襲造成顯著破壞，但專家評估，伊朗與俄羅斯可能將貿易轉移至裏海其他港口。此舉雖無法徹底切斷兩國的軍事與糧食安全網絡，但短期內勢必會對其供應鏈的運作造成干擾。

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