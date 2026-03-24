暖哭！美78歲老翁當外送員賺妻子醫藥費 獲眾籌3千萬元幫助

美國田納西州78歲老翁普利．出門跑外送賺取老伴的藥物費用，獲民眾集資捐贈96萬5868美元。（圖擷自GoFundMe網站）

太溫暖了！美國田納西州78歲老翁普利（Richard Pulley），在退休15年後回到職場，擔任DoorDash外送員賺取老伴的藥物費用，有顧客得知後心疼地發起集資活動，最終籌到96萬5868美元（約新台幣3088萬元）捐贈給普利。

據《ABC》報導，田納西州居民史密斯（Brittany Smith），透過門鈴攝影機看到78歲的普利奮力地走上台階送來星巴克，這段影片上傳到網路後引發極大關注，因此史密斯也幫忙普利在眾籌網站GoFundMe設立專頁。

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普利透露，他的妻子大約1年半前失業，難以負擔自身藥物的開銷，因此他決定加入DoorDash跑外送。在普利的故事瘋傳後，DoorDash也向這名高齡員工提供捐款，公司發言人指稱在DoorDash工作不僅能賺取額外收入，還能將社區凝聚在一起。

普利本月20日收到眾籌的96萬5868美元後相當感動，直說大家都對他很好。普利透露，他和老伴打算用這筆錢買間新房子，讓退休生活過得更舒適一點。

普利外送到民宅時被拍下，引發各界關注。（圖擷自GoFundMe網站）

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