機師猛煞「用命救全機」身分曝光！「非常年輕」自16歲就開飛機

加拿大快運航空（Air Canada Express）一架客機22日晚間在紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車相撞。（路透）

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia）22日發生一架客機撞消防車致機上2名機師罹難事故，2人身分被證實，分別是佛瑞斯特（Antoine Forest）和岡瑟（MacKenzie Gunther），「都是職業生涯剛起步的年輕人」，尤其是佛瑞斯特從小就對飛行充滿熱愛，16歲便首次駕駛飛機。

綜合外媒報導，佛瑞斯特今年才30歲，來自加拿大魁北克，他曾在薩格奈（Saguenay）學習駕駛叢林飛機，於2022年12月加入加拿大航空。岡瑟則於2023年從塞內卡學院（Seneca College）航空科技課程畢業後，加入加拿大航空。

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美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德福（Brian Bedford）表示，「這2位都是正處於職涯起步階段的年輕人，如今卻失去他們，實在是極為悲痛的事情。」

生還乘客勒利耶夫（Clément Lelièvre）回憶降落瞬間稱，飛機煞車「極為猛烈」，他認為飛行員的反應避免了更嚴重的傷亡。乘客卡波特（Jack Cabot）至今仍心有餘悸，稱飛機受猛烈撞擊後，機上陷入混亂，「感覺沒人能控制任何東西」，認為機師已經盡力了，「他用盡全力煞車，明知這可能犧牲自己的命」。

另一名乘客利庫里（Rebecca Liquori）說，「所有人都被拋離座位，有人撞到頭，流血不止。」一名倖存空服員被發現時，仍繫在彈射出的座椅上，全身多處骨折，她的女兒直呼，「這簡直是奇蹟。」

當時機上載有72名乘客與4名機組人員，殉職機師佛瑞斯特的姑婆（Jeannette Gagnier）悲痛表示，佛瑞斯特相當熱愛飛行，「16歲時就駕駛了人生第一架飛機」，甚至為了成為飛行員，在高中時從魁北克搬到安大略與她同住一年，苦練英語能力。「他總是在進修課程和飛行，從未停下來」。

佛瑞斯特（Antoine Forest）已被確認為罹難的機師之一。（擷取自Antoine Forest臉書）

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