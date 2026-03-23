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    首頁 > 國際

    美國聚焦中東　澤倫斯基盼華府不忘致力結束俄烏戰爭

    2026/03/23 05:12 中央社

    基輔和華府代表在佛羅里達州會面後，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，希望美國能在全力攻擊伊朗同時，持續致力結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。

    法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間談話中表示：「顯然美方此刻主要關注圍繞在伊朗以及該地區局勢上，但是俄羅斯對烏克蘭發動的這場戰爭同樣必須結束。」

    他說：「世界上每個人都以同樣態度看待此事，我對美國社會明確支持烏克蘭實現正常、有尊嚴的和平深表感謝。」

    澤倫斯基表示，會在烏克蘭代表團返國後向他們了解情況，期盼烏美雙方持續外交努力。

    總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）在社群平台X上表示，雙方「聚焦於為烏克蘭定義出持久而且可靠安全架構的關鍵議題，以及區域內重要的人道工作」。

    他刪除稍早一則貼文，內容提到雙方「在人道關鍵事項上取得突破」。

    川普曾經承諾在14個月前重返白宮當天結束戰爭，並且一而再敦促烏克蘭向2022年2月發動侵略的俄羅斯作出讓步。

    本月稍早川普再度批評澤倫斯基，表示這位烏克蘭領導人「必須完成協議」，並且說俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經準備好這麼做。

    川普展開外交斡旋同時，俄羅斯在烏東持續緩慢推進，蠶食烏克蘭領土。（編譯：何宏儒）1150323

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