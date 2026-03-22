星鏈斷網「看不見」？俄軍改用無線電通訊受阻 烏軍趁勢反攻

近期在社群媒體上流傳的照片顯示，有俄軍士兵持有星鏈（Starlink）終端設備。此類影像反映出即使SpaceX實施嚴格管控，戰場上仍有設備經由第三方非法轉移至俄軍手中。（取自Telegram）

在烏俄戰場上，一個「關掉網路」的決定，正讓戰局出現劇烈轉折。今年2月，隨著SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）啟動星鏈（Starlink）的「白名單」系統，未經授權的終端機被迫切斷網路連結，俄軍前線部隊指揮鏈隨之受阻。烏軍趁勢在南部的札波羅熱與第聶伯羅彼得羅夫斯克地區發起反攻，奪回約150平方英里的領土。

據《華爾街日報》報導，星鏈系統在烏俄戰場已成為現代戰爭的關鍵基礎設施，甚至具備了「開關戰爭節奏」的影響力。自2月起，SpaceX實施嚴格的網路存取限制，僅允許經核准的「白名單」系統連線，未經授權的終端機即刻斷網。

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俄軍前線被迫「冷戰通訊」

對於前線俄軍而言，網路受限後的衝擊顯著。過去幾年，俄軍指揮官高度依賴星鏈進行即時指揮：透過無人機直播畫面監控戰場，並同步向攻擊無人機操作員下達指令。一旦連線受限，俄軍被迫改用無線電通訊，導致戰術協調能力下降。

前線士兵與軍事分析指出，網路受限後，俄軍偵測目標與發動攻擊之間的「反應時差」拉大。烏軍表示，過去只要被俄軍無人機盯上，幾乎無法逃脫；但在通訊受限後，由於俄軍無法及時協調攻擊波次，烏軍多了寶貴的撤離時間，防線壓力減輕。此外，依賴星鏈運作的地面無人載具，效能也明顯下滑。

這場斷網危機讓俄軍指揮體系面臨挑戰。烏軍情報部門指出，在連線受限初期，許多俄軍指揮官嘗試重啟終端機，卻反而因此暴露自身位置，成為烏軍打擊目標。

目前，俄軍正嘗試尋求替代方案，包括拉設實體通信纜線、改用短程無線網路，或是尋求俄國與中國的衛星通訊服務，但綜合軍事專家與烏軍前線士兵觀察，目前這些替代方案的協調效率，仍難完全取代星鏈系統。

美國智庫卡內基國際和平基金會的高級研究員科夫科夫曼（Michael Kofman）指出，俄軍雖然正努力採取網狀網路（mesh networks）等技術進行適應，但星鏈系統此前提供了一種極低成本、高效能的通訊解法，短期內難以被完全取代。

科夫曼表示，隨著俄軍試圖在通訊受限的環境下重建指揮鏈，這類通訊基礎設施的穩定性與協調能力，將持續影響前線部隊的戰術運作。

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