獲特殊待遇？ 日本否認就荷姆茲海峽問題單獨與伊朗談判

日本外相茂木敏充表示，日方未就荷姆茲海峽問題單獨與德黑蘭談判的計畫。（路透）

日本外交大臣茂木敏充22日表示，在有報導稱伊朗準備允許日本相關船隻通過荷姆茲海峽後，日本並未考慮與德黑蘭進行單方面談判，以確保其船隻通行。

《彭博》指出，茂木敏充22日在富士電視台節目中表示，日方目前沒有考慮與德黑蘭單方面談判的問題，並強調日本的重點是確保「所有人都能通行的條件」，尤其是維護廣泛航行自由的重要性。

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茂木敏充表示，約有45艘與日本有關的船隻仍滯留在荷姆茲海峽，該海峽是全球能源供應的關鍵通道。他還補充說，日本政府將負責保障這些船隻的安全。

此前，《共同社》21日報導稱，伊朗外交部長阿拉奇表示，德黑蘭準備允許與日本有關的船隻通過荷姆茲海峽。但茂木敏充表示，在最近一次與德黑蘭通話中，並未提及日本會否獲得特殊待遇。

荷姆茲海峽承擔著全球石油運輸約五分之一，因此，對於能源進口國而言，安全穩定的過境至關重要。日本幾乎全部石油都依賴進口，其中超過90％來自中東。

針對能源來源，茂木敏充對從仍受制裁的俄羅斯進口持否定態度，他認為經由荷姆茲海峽進口更容易被歐洲國家接受。

茂木敏充還表示，兩名被伊朗拘留的日本公民中，有一人已經獲釋，預計很快就會返回日本。

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