驚！南韓務安機場仍發現罹難者遺骨 重新開放遙遙無期

南韓濟州航空務安機場空難，至今仍發現罹難者遺骨。（路透）

南韓濟州航空2216號班機，2024年12月29日準備降落在全羅南道務安機場時，遭遇鳥擊未放下起落架以機腹著陸，最終衝出跑道撞上混凝土設施，造成179人死亡、僅2名空服員生還的慘劇，如今務安機場仍持續發現罹難者遺骨，因此機場重新開放時間又被延後。

據《韓聯社》報導，務安機場在發生重大空難後關閉至今，先前傳出可能會在今年7月恢復營運。不過，近來有罹難者家屬在跑道盡頭混凝土設施發現骨骸，經DNA比對證實是機上6名乘客的遺骨，可能是當初搜救時所遺漏的。

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此外，南韓國土交通部最近對事故初期被搬送到機場消防局旁的瓦礫重新調查，一共發現65個骨骸，其中9個和7名罹難者DNA相符。對此，死者家屬痛批當初的救援人員根本是草草了事，要求對空難區域展開全面搜索。

據了解，在務安機場持續關閉下，讓全羅南道當地人和旅遊業者抱怨相當不便，呼籲政府儘快重新開放，總統李在明2月25日出席觀光會議時，也直指務安機場必須趕快恢復營運。

然而，務安機場原本已從今年4月開放延至7月，隨著又有罹難者遺骨被挖出後，已無法趕上在7月營運，當地旅遊業者透露可能今年都沒辦法重新開放。

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