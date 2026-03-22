過度繁衍？「奈良鹿」被通報出沒20公里外大阪公園、JR車站

位於大阪府與奈良市交界處的東大阪市，近期陸續有民眾通報看到野生鹿隻出沒，在當地公園、路邊、JR車站等地方都能看到牠們的身影。（圖擷取自@Teruki_Nosaki 社群平台「X」，本報合成）

棲息在日本奈良公園長達1300多年歷史、被綁當地人視為「神明使者」的奈良鹿，近期傳出至少有6隻小鹿，翻山越嶺跑到距離奈良公園近20公里遠的大阪府東部。日媒指出，這是大阪地區首度有來自奈良的野生鹿群出沒，社群媒體也連日出現當地居民分享在公園、路邊、JR車站等地方，目擊鹿隻悠哉閒晃的身影。

綜合日媒報導，從今年3月初開始，位於大阪府與奈良市交界處的東大阪市，當地警消陸續接獲民眾通報看到野生鹿群出沒，經過相關單位調查，這群鹿來自從奈良市，疑似翻越位於奈良市西部、海拔約642公尺的生駒山，才抵達到東大阪市。目前已有1隻鹿被警方捕獲，交由專業人士照顧，其他鹿隻仍在東大阪市各地活動。

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當地民眾坦言，看到鹿群出現的第一時間，以為是牠們不小心迷路到這裡，還有一名住在東大阪市50多年的民眾表示，這是他首次目擊這個地區到有鹿出沒。另據報導指出，大阪市都島區、鶴見區、城東區等地方，也有民眾看到鹿隻在大街上成群奔跑，或者是前往有公園草地覓食與休息，完全不怕人又四處趴趴走的稀奇畫面，令居民驚訝不已。

不僅如此，今（22）日上午有大阪民眾在社群平台X（原推特）分享，看到其中1隻鹿遊蕩到JR野江站內部，引發日本網友熱烈討論，甚至開玩笑說這隻鹿或許是想搭火車去大阪城、環球影城等人氣觀光景點遊玩。隨著鹿隻越來越靠近大阪市中心，市政府呼籲民眾如果看到鹿群，千萬不要靠近或餵食，警方正在採取相關措施。

報導指出，奈良鹿屬於日本《文化財產保護法》天然紀念物之一，依法只有奈良市地方保護團體「奈良鹿愛護會」才能進行管理和照顧，但大阪府超出管轄範圍，因此愛護會無法介入協助。專家擔心，倘若這些鹿繼續在大阪滯留，恐會造成交通意外、農作物損失，或者跟當地居民發生「人鹿衝突」事件，呼籲大阪政府盡快制訂管理辦法。

報導指出，「奈良鹿愛護會」去年統計奈良鹿數量，達到統計史上最高紀錄的1465頭，至於促使鹿群大量繁殖原因，則與近年外國遊客大增，這些遊客經常亂拿人類吃的高熱量零食偷餵鹿群，導致鹿群營養過剩。「奈良鹿愛護會」指出，目前奈良公園內部的樹果、草地等食物無法供應所有鹿群食用，在競爭過於激烈的情況下，部分較弱勢的鹿隻出於求生本能被迫遠走他鄉，卻恐對其他地區環境生態帶來諸多問題。

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