過度繁衍？「奈良鹿」被通報出沒20公里外大阪公園、JR車站

過度繁衍？「奈良鹿」被通報出沒20公里外大阪公園、JR車站2026/03/22 16:35 即時新聞／綜合報導
位於大阪府與奈良市交界處的東大阪市，近期陸續有民眾通報看到野生鹿隻出沒，在當地公園、路邊、JR車站等地方都能看到牠們的身影。（圖擷取自@Teruki_Nosaki 社群平台「X」，本報合成）
棲息在日本奈良公園長達1300多年歷史、被綁當地人視為「神明使者」的奈良鹿，近期傳出至少有6隻小鹿，翻山越嶺跑到距離奈良公園近20公里遠的大阪府東部。日媒指出，這是大阪地區首度有來自奈良的野生鹿群出沒，社群媒體也連日出現當地居民分享在公園、路邊、JR車站等地方，目擊鹿隻悠哉閒晃的身影。
綜合日媒報導，從今年3月初開始，位於大阪府與奈良市交界處的東大阪市，當地警消陸續接獲民眾通報看到野生鹿群出沒，經過相關單位調查，這群鹿來自從奈良市，疑似翻越位於奈良市西部、海拔約642公尺的生駒山，才抵達到東大阪市。目前已有1隻鹿被警方捕獲，交由專業人士照顧，其他鹿隻仍在東大阪市各地活動。
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當地民眾坦言，看到鹿群出現的第一時間，以為是牠們不小心迷路到這裡，還有一名住在東大阪市50多年的民眾表示，這是他首次目擊這個地區到有鹿出沒。另據報導指出，大阪市都島區、鶴見區、城東區等地方，也有民眾看到鹿隻在大街上成群奔跑，或者是前往有公園草地覓食與休息，完全不怕人又四處趴趴走的稀奇畫面，令居民驚訝不已。
不僅如此，今（22）日上午有大阪民眾在社群平台X（原推特）分享，看到其中1隻鹿遊蕩到JR野江站內部，引發日本網友熱烈討論，甚至開玩笑說這隻鹿或許是想搭火車去大阪城、環球影城等人氣觀光景點遊玩。隨著鹿隻越來越靠近大阪市中心，市政府呼籲民眾如果看到鹿群，千萬不要靠近或餵食，警方正在採取相關措施。
報導指出，奈良鹿屬於日本《文化財產保護法》天然紀念物之一，依法只有奈良市地方保護團體「奈良鹿愛護會」才能進行管理和照顧，但大阪府超出管轄範圍，因此愛護會無法介入協助。專家擔心，倘若這些鹿繼續在大阪滯留，恐會造成交通意外、農作物損失，或者跟當地居民發生「人鹿衝突」事件，呼籲大阪政府盡快制訂管理辦法。
報導指出，「奈良鹿愛護會」去年統計奈良鹿數量，達到統計史上最高紀錄的1465頭，至於促使鹿群大量繁殖原因，則與近年外國遊客大增，這些遊客經常亂拿人類吃的高熱量零食偷餵鹿群，導致鹿群營養過剩。「奈良鹿愛護會」指出，目前奈良公園內部的樹果、草地等食物無法供應所有鹿群食用，在競爭過於激烈的情況下，部分較弱勢的鹿隻出於求生本能被迫遠走他鄉，卻恐對其他地區環境生態帶來諸多問題。
【お知らせ】野生動物（シカ）の目撃情報について（安まちメールより）— 大阪市鶴見区役所 （@tsurumikubousai） March 21, 2026
３月21日午前11時ごろ、大阪市鶴見区今津付近などでシカの目撃情報が寄せられています。危険ですので、シカを目撃しても不用意に近づいたり、刺激（大声をだす、からかう、追いかける）したり、餌付け等をしないでください。
【！？】東大阪市でシカ目撃相次ぐ、奈良公園の“縄張り争い”に敗れ流出してきたかhttps://t.co/C3L7QSM5bX— ライブドアニュース （@livedoornews） March 18, 2026
これまで市内でシカが目撃されたことはなく、人に慣れていること、角が切られた跡があるシカもいることなどから、奈良公園からやってきたシカの可能性もあるという。 pic.twitter.com/Eko8TmcJGZ
大阪市内のJR駅にすごい人馴れした鹿さんが居たんだけどこれが噂の奈良脱走鹿？???? pic.twitter.com/xvnYhtOoGe— 野﨑 輝基（のさき てるき） （@Teruki_Nosaki） March 21, 2026
「何しにきたんやろな」大阪市中心部の公園にシカ出没 奈良公園のシカか 市の担当者は「見守ることしかできない」（ABCニュース）#Yahooニュースhttps://t.co/oadRmGn7HT— 朝日放送テレビ報道局 （@abc_hodokyoku） March 22, 2026
【速報】奈良公園のシカさん、大阪で猫と対峙する— なん速ニュース （@SOWIETK） March 18, 2026
※シカは保護されると殺処分検討だそうです pic.twitter.com/QDOXMvT21s
【速報】大阪市鶴見区･城東区でシカの目撃情報相次ぐ 奈良公園から西に進出か pic.twitter.com/rn1cjKcUYN— NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 （@NewsDigestWeb） March 21, 2026
鹿がいた— チベットスナギツネ???? （@hika1n7） March 20, 2026
東大阪
城東工科に入っていった pic.twitter.com/GAoR0Pamqo