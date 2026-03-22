笑翻！貪吃浣熊頭卡在花生醬罐子裡 消防員熱心救援

美國佛蒙特州浣熊，近來被發現整個頭被卡在花生醬罐子裡。（圖擷自「Shelburne Fire Department」IG）

太貪吃！美國佛蒙特州謝爾本（Shelburne）1隻浣熊，近來被發現整個頭卡在花生醬罐子裡，而且還爬到樹上讓人難以接近，所幸在消防員的救助下平安脫困。

據a href="https://www.upi.com/Odd_News/2026/03/20/Shelburne-Fire-Department-raccoon-peanut-butter-jar/7831774027521/" target="_blank">《UPI》報導，最初是謝爾本水務局的職員看到了這隻浣熊，在通知當地消防局後，由消防員架梯子爬到25英尺高（約7.62公尺）的樹上，以套索順利取下浣熊頭上的罐子。

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謝爾本消防局在IG發文時，打趣地表示他們讓浣熊恢復了尊嚴，並呼籲民眾妥善處理廢棄物，以免又有野生動物受害。

消防員協助取下浣熊頭上的罐子。（圖擷自「Shelburne Fire Department」IG）

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