藍白不審中央政府總預算 鄭麗君：無人機預算無法執行

行政院副院長鄭麗君今表示，如果立法院遲未審議今年度的中央政府總預算案，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐怕將衝擊我國無人機產業發展動能。（資料照）

今年度中央政府總預算案、國防特別條例遭藍白持續阻擋，行政院副院長鄭麗君表示，如果立法院遲未審議今年度的中央政府總預算案，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐怕將衝擊我國無人機產業發展動能，進而延宕關鍵技術研發與國際市場布局，影響台灣在全球供應鏈中的戰略地位。

無人機產業為「五大信賴產業」中軍工產業的重要項目，亦是帶動國內資通訊、半導體及國防產業升級的重要引擎，兼具產業升級及國防自主雙重戰略意涵。

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總預算案相關無人機預算逾72億元

中央政府總預算中，各部會已編列超過72億元，就採購無人機、無人載具關鍵技術發展、資安檢測、法規制度建構、完善測試環境及產業鏈升級等面向進行整體規劃；經濟部去年統籌各部會業務提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，已獲行政院核定，計畫規劃從2025年到2030年間，預計共將投入442億元，推動我國無人載具發展。

行政院今（22）日指出，目前在立法院亟待審議，與無人機預算有關的議案有兩案，首先是國防部所提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（簡稱國防特別條例）中，包括國防部的無人載具及其反制系統採購的特別預算規劃，主要目的是應用於遠距偵蒐、攻擊任務等用途，以及各級指揮所、地面部隊、重要軍事基礎設施的安全防護。

此外，「115年度中央政府總預算案」中，包括彙整各部會需求所提出的「無人載具產業發展統籌型計畫」相關預算，這些預算攸關無人機整體產業發展、無人機產業聚落打造、無人載具技術研發，以及無人機在各領域的應用發展，包括搜救及防災輔助、農作物生長及病害監測、環境污染監控與稽查、交通流量觀測等重要用途。

鄭麗君表示，兩筆預算對於無人機民生用途、民主供應鏈戰略布局，以及國軍戰力至關重要，各部會都已做好整備，亟待經費預算的支持，籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及115年度總預算案，讓相關預算規劃可付諸執行。

「無人機扮演不對稱作戰重要角色」

鄭麗君指出，當前國際安全情勢快速演變，從俄烏戰爭到近期美伊衝突的實戰經驗顯示，無人機扮演不對稱作戰重要角色，提升我國國防自主及無人機國產化能力有其重要性。

此外，為擴大國內無人機、水面水下無人船在醫療、運輸、農業、防災、國土測繪、海域、全社會防衛韌性等領域的多元應用及整體產業發展，並把握國際「非紅供應鏈」商機，行政院由鄭麗君擔任召集人，邀集跨部會召開「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，自2024年起已擬定「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，積極落實賴總統宣示要推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」的目標。

鄭麗君示警，如果立法院遲遲未審議今年度的中央政府總預算案，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐怕將衝擊我國無人機產業發展動能，進而延宕關鍵技術研發與國際市場布局，影響台灣在全球供應鏈中的戰略地位。

鄭麗君：國防自主的韌性不能被打折扣

她強調，因此籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及總預算案，因為台灣無人機產業發展、台灣產業升級的腳步不能停下來，台灣國防自主的韌性也不能被打折扣。

台北航太國防展去年展出中科院研製的銳鳶二型無人機。（資料照）

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